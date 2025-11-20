뉴스

이 대통령 이집트 도착…'카이로 구상' 천명 주목

박하정 기자
작성 2025.11.20
이 대통령 이집트 도착…'카이로 구상' 천명 주목
▲ 이집트를 공식 방문한 이재명 대통령과 김혜경 여사가 19일(현지시간) 카이로 국제공항에 도착한 공군 1호기에서 내려 이동하고 있다.

주요 20개국(G20) 정상회의 참석을 계기로 중동·아프리카를 순방 중인 이재명 대통령이 아랍에미리트(UAE)를 떠나 현지시간 19일 오후 이집트 카이로에 도착했습니다.

이 대통령은 이튿날 오전 압델 파타 엘시시 이집트 대통령을 만나 정상회담과 공식 오찬 등 일정을 소화합니다.

양 정상은 수교 30주년을 기념해 양국 간 교역과 문화협력을 확대하는 방안을 논의할 것으로 전망됩니다.

정부의 '실용 외교' 기조에 맞춰 이집트와 별도의 업무협약(MOU) 등이 체결될 가능성도 있습니다.

오후에는 이 대통령의 카이로 대학교 연설이 예정돼 있습니다.

앞서 위성락 국가안보실장은 순방 일정을 소개하면서 "연설에서 우리 정부의 대(對) 중동 구상을 밝힐 예정"이라고 설명했습니다.

최근 이집트 젊은 층을 중심으로 한국 드라마·영화 등이 인기를 끄는 만큼 양국 간 문화 교류에 관한 언급도 나올 것으로 보입니다.

저녁에는 마지막 일정으로 이집트에 거주하는 해외 동포들과 간담회를 엽니다.

이후 이 대통령은 다음 날 아침 일찍 이집트를 떠나 G20 정상회의가 열리는 남아프리카공화국 요하네스버그로 이동할 예정입니다.

(사진=연합뉴스)
