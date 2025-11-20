영국 언론 "미·러 새 종전안, 우크라 영토 양보·군 절반 축소 포함"

▲ 트럼프 미국 대통령(왼쪽), 푸틴 러시아 대통령

미국과 러시아가 우크라이나 동부 돈바스 전체 양보안과 군 규모 절반 축소를 포함한 종전안 초안을 만들었다고 외신이 보도했습니다.현지시간 19일 영국 일간 파이낸셜타임스(FT)에 따르면, 소식통들은 미국과 러시아 전현직 당국자들이 참여한 이 종전안은 아직 기본 틀만 있는 단계로, 우크라이나의 대폭 양보를 요구하는 내용이라고 전했습니다.초안에 따르면 우크라이나는 아직 자국군 통제 아래에 있는 영토까지 포함해 돈바스 나머지 부분까지 양보하고, 군 규모를 절반으로 줄여야 합니다.우크라이나가 핵심 무기류를 포기하고 미국의 군사 지원도 축소해야 한다는 내용도 담겼다고 외신은 전했습니다.또한 러시아어를 우크라이나의 공식 언어로 인정하고 러시아 정교회의 우크라이나 지부에 공식 지위를 부여하도록 요구하는 내용도 있는데, 이는 크렘린궁의 오랜 정치적 목표를 반영한 것으로 보입니다.파이낸셜타임스는 도널드 트럼프 미국 대통령의 특사 스티브 위트코프가 이번 주 루스템 우메로우 우크라이나 국가안보국방위원회 서기와 만나 이 방안을 우크라이나 측에 전달했다고 전했습니다.앞서 미국 매체 악시오스도 트럼프 행정부가 28개 항목을 담은 새로운 평화 구상을 러시아 측과 논의 중이며 우크라이나에 고위 대표단을 파견했다고 전날 보도했습니다.소식통 2명에 따르면 이 구상에는 우크라이나에 오랫동안 '레드 라인'으로 여겨졌던 부분까지 담겨 있지만, 위트코프 특사는 볼로디미르 젤렌스키 우크라이나 대통령이 이 같은 조건을 수용하기를 바란다는 점을 분명히 밝힌 것으로 전해졌습니다.한 소식통은 이 방안을 우크라이나가 그대로 받아들인다면 주권을 포기하는 것이나 마찬가지일 것이라며 이는 협상에 진전을 보고 싶어 하는 트럼프 행정부를 상대로 러시아가 장난을 치려는 것이라고 주장했습니다.다만, 한 소식통은 "미국 측은 모스크바에 실제 기대하는 바가 무엇인지 명시해 협상을 시작하려는 것"이라며 좀 더 긍정적인 반응을 내놓았다고 전했습니다.크렘린궁과 백악관 모두 이에 대해 답변하지 않았다고 파이낸셜타임스는 전했습니다.