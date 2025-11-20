일본 "수입 중단 이유 설명 없어"…'굴욕 영상' 항의

<앵커>



일본은 수산물 수입 중단에 대해 중국의 어떤 설명도 없었다며 당혹해하는 분위깁니다. 국장급 협의 직후 중국이 공개한 영상을 놓고도 갈등이 커지고 있습니다.



도쿄에서 문준모 특파원이 보도합니다.



<기자>



일본 정부는 수산물 수입 중단에 대해 중국으로부터 어떤 설명도 듣지 못했다며 불편한 기색을 감추지 않았습니다.



일단 기존 합의를 지키는 게 우선이라는 원론적인 입장만 밝혔습니다.



[기하라 미노루/일본 관방장관 : 중국 정부로부터 (설명하는) 연락을 받은 것은 없습니다. 중국의 일본 수산물 수입 규제와 관련해선 일중 간 합의를 확실히 실행하는 것이 무엇보다 중요하고….]



사태 해결을 위해 어제 양국 외교부 국장이 만났지만 오히려 갈등만 고조되는 분위기입니다.



특히 협의 직후 공개된 영상을 놓고 신경전이 벌어졌습니다.



중국 관영매체가 공개한 영상에는 인민복 풍의 옷을 입은 중국 외교부 국장이 주머니에 손을 넣은 채 냉랭하게 일본 외무성 국장을 내려다보고, 일본 측은 중국 측을 향해 고개를 숙인 것 같은 모습이 잡혔습니다.



일본 언론은 보통 중국 외교부 청사 안에서 이런 촬영은 허가되지 않는다면서 의도적 연출이라고 지적했습니다.



[야나기사와/NTV 베이징 특파원 : 일본이 변명하러 왔고 중국 측이 우위에 있는 것처럼 보이게 하려고 활용한 것 같습니다.]



"중국이 주도권을 쥐고 있다는 선전전의 일환"이라는 해설과 함께 일본 국장이 고개를 숙인 게 아니라 통역에 귀를 기울인 것이었다는 현장 기자의 증언도 나왔습니다.



일본 정부도 즉각 항의했습니다.



[기하라 미노루/일본 관방장관 : 일본 측과 사전에 조율되지 않은 상태로 언론 취재가 이뤄졌습니다. 중국 측에 공식 항의했습니다.]



일각에서는 중국이 불매 운동이나 희토류 수출 통제를 추가로 들고 나올 걸로 예상하고 있습니다.



다카이치 총리는 발언 철회를 요구한 중국 측 주장에 선을 긋고 있어 갈등의 출구는 좀처럼 보이지 않고 있습니다.



(영상취재 : 한철민·문현진, 영상편집 : 정성훈, 디자인 : 임찬혁)