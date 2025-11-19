뉴스

KB, 삼성생명 꺾고 시즌 첫 승…돌아온 박지수 7점 6리바운드

서대원 기자
작성 2025.11.19 22:17 조회수
프린트기사 본문 프린트 글자 크기
KB, 삼성생명 꺾고 시즌 첫 승…돌아온 박지수 7점 6리바운드
▲ 동료들과 기뻐하는 KB의 박지수(7번)

올 시즌 여자 프로농구의 강력한 우승 후보로 꼽히는 청주 KB가 시즌 첫 경기를 승리로 장식했습니다.

KB는 경기도 용인체육관에서 열린 용인 삼성생명과 BNK금융 2025-2026 여자 프로농구 정규리그 원정 경기에서 82대 61로 이겼습니다.

이채은이 4개, 강이슬이 3개를 터뜨리는 등 3점포 13개를 퍼부으며 외곽포 대결에서 삼성생명을 압도했습니다.

해외 무대 도전을 마치고 돌아온 박지수는 17분 13초만 뛰면서 7득점, 6리바운드를 기록했습니다.

박지수는 정규리그 최우수선수(MVP)를 비롯해 8관왕을 달성한 2023-2024시즌 이후 유럽 선수들과 경쟁을 원해 튀르키예 명문 갈라타사라이에서 한 시즌을 보낸 뒤 KB 유니폼을 다시 입고 국내 무대에 돌아왔습니다.

여자 프로농구 6개 구단이 시즌 개막 후 1경기씩 소화한 가운데 KB와 부산 BNK, 부천 하나은행이 1승을 거뒀고, 삼성생명과 인천 신한은행, 아산 우리은행이 1패씩 기록했습니다.

(사진=WKBL 제공, 연합뉴스)
Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
NAVER에서 SBS NEWS를 구독해주세요
이 기사의 덧글 보기 0
이 기사 좋아요 하기 0
서대원 기자 사진
서대원 기자페이지 바로가기
    SBS 연예뉴스 가십보단 팩트를, 재미있지만 품격있게!

    이 시각 인기기사

    많이 본 뉴스

    스브스프리미엄

    스브스프리미엄이란?
      스브스프리미엄더 보기
      연합뉴스 - 국내최고 콘텐츠판매 플랫폼
      페이지 최상단으로 가기
      SBS 정보
      • SBS
      • 기사 관련문의 : 02-2061-0006
      • 뉴스 기사제보 : 02-2113-6000
      • Email : sbs8news@sbs.co.kr
      • 대표이사 : 방문신
      • 편집 책임자 : 김수형
      SBSi 정보

      Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지