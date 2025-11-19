[속보] 김 총리, 여객선 좌초에 "승객 전원 신속 구출하라" 긴급 지시

▲ 19일 오후 8시 17분쯤 전남 신안군 장산면 장산도 인근 해상에서 여객선이 좌초됐다. 이 여객선은 승객 246명과 승무원 21명 등 267명을 태우고 제주에서 출발해 목포로 향하고 있었던 것으로 파악됐다.
김민석 국무총리는 오늘(19일) 목포-제주 여객선 퀸제누비아2호 좌초와 관련해 "해양경찰청과 관계기관은 가용 가능한 모든 선박과 장비를 즉시 투입해 승객 전원을 신속하고 안전하게 구조하라"고 지시했습니다.
김 총리는 오늘 사고 상황을 보고 받고 이같이 긴급 지시했다고 총리실이 전했습니다.
김 총리는 또 "현장지휘체계를 즉시 가동하고 사고 해역에 기상·해상 상태를 면밀히 점검해 2차 사고가 발생하지 않도록 철저히 관리하라"고 주문했습니다.
그러면서 "지자체는 인근 항포구에 임시대피 및 의료지원 체계를 선제적으로 마련하고 구조된 승객의 사후 조치에 만전을 기할 것"을 지시하고 "모든 관계기관은 단 한 명의 인명 피해도 발생하지 않도록 끝까지 총력을 다해 달라"고 거듭 강조했습니다.
앞서 오늘 오후 8시 17분쯤 전남 신안군 장산면 장산도 인근 해상에서 여객선이 좌초했다는 신고가 해경에 접수됐습니다.
이 여객선은 승객 246명과 승무원 21명 등 267명을 태우고 제주에서 출발해 목포로 향하고 있었던 것으로 파악됐습니다.
(사진=목포해경 제공, 연합뉴스)