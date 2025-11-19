[속보] 김 총리, 여객선 좌초에 "승객 전원 신속 구출하라" 긴급 지시

▲ 19일 오후 8시 17분쯤 전남 신안군 장산면 장산도 인근 해상에서 여객선이 좌초됐다. 이 여객선은 승객 246명과 승무원 21명 등 267명을 태우고 제주에서 출발해 목포로 향하고 있었던 것으로 파악됐다.

김민석 국무총리는 오늘(19일) 목포-제주 여객선 퀸제누비아2호 좌초와 관련해 "해양경찰청과 관계기관은 가용 가능한 모든 선박과 장비를 즉시 투입해 승객 전원을 신속하고 안전하게 구조하라"고 지시했습니다.김 총리는 오늘 사고 상황을 보고 받고 이같이 긴급 지시했다고 총리실이 전했습니다.김 총리는 또 "현장지휘체계를 즉시 가동하고 사고 해역에 기상·해상 상태를 면밀히 점검해 2차 사고가 발생하지 않도록 철저히 관리하라"고 주문했습니다.그러면서 "지자체는 인근 항포구에 임시대피 및 의료지원 체계를 선제적으로 마련하고 구조된 승객의 사후 조치에 만전을 기할 것"을 지시하고 "모든 관계기관은 단 한 명의 인명 피해도 발생하지 않도록 끝까지 총력을 다해 달라"고 거듭 강조했습니다.앞서 오늘 오후 8시 17분쯤 전남 신안군 장산면 장산도 인근 해상에서 여객선이 좌초했다는 신고가 해경에 접수됐습니다.이 여객선은 승객 246명과 승무원 21명 등 267명을 태우고 제주에서 출발해 목포로 향하고 있었던 것으로 파악됐습니다.(사진=목포해경 제공, 연합뉴스)