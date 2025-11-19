"이자 더 주고 원금도 보장해 준다"…은행 예금 대이동?

<앵커>



이르면 다음 달부터 종합투자계좌라는 새로운 금융상품이 출시됩니다. 증권사가 원금은 보장하면서 고객 자금을 펀드처럼 운영하며 수익을 내는 상품인데요. 은행 예금보다 수익이 높을 가능성이 큰 만큼, 자금 시장에도 변화가 있을지 주목됩니다.



이현영 기자의 보도입니다.



종합투자계좌, IMA는 증권회사가 각종 주식이나 채권 등에 투자해 운용 수익을 지급하는 실적 배당형 상품입니다.



최대 1억 원까지 보장하는 예금자보호법 적용 대상은 아니지만, 증권회사가 파산하지 않는 한 원금을 보장해 주는 게 가장 큰 특징입니다.



상품 구성에 따라 개인이 접근하기 어려웠던 기업 대출이나 파생증권, 프로젝트파이낸스 상품 등에도 투자할 수단이 되는 겁니다.



[예·적금 투자자 : 안정적으로 그게(원금이) 100% 보장이 된다 하니까 그냥 은행 예금에다 넣어놓는 것보다는 나을 것 같아서. 예금, 적금 중에서 한 50%?]



이번에 처음으로 IMA 취급 인가를 받은 한국투자증권과 미래에셋증권은, 현재 2.5~3% 수준인 1년 정기예금 금리보다 높은 수익을 추구하는 상품을 다음 달 출시할 걸로 알려졌습니다.



다만, 만기 1년 이상의 중장기 상품이 될 것으로 보입니다.



정부는 생산적 금융으로의 전환을 위해 IMA를 취급하는 증권사에 의무도 부과했습니다.



IMA 운용 자산의 25%를 중소 혁신기업이나 벤처기업의 주식, 채권, 대출, 등에 투자해야 하고, 부동산 관련 자산을 운용하는 비중은 10%까지 낮춰야 합니다.



[우상희/한국투자증권 IMA 담당 상무 : 기업에서 조달하는 자금을 저희가 직접 (포트폴리오에) 담음으로써 예전에는 기관 투자자들이 향유했던 그런 투자 수익률을 개인 고객들에게 돌려줄 수 있는, 그런 전환점이 될 수 있는 상품이라고 생각하고 있습니다.]



새로운 투자 상품의 등장이 최근 증시 활황 흐름과 맞물려 시중 자금이 은행에서 자본시장으로 대거 이동하는 계기가 될지 주목됩니다.



일본에서도 저축에서 투자로의 전환 정책과 소액 투자 비과세 제도를 배경으로, 최근 2년 반 동안 맞춤형 종합자산관리 서비스인 '랩어카운트' 자산이 83조 원가량 늘어난 바 있습니다.



새로운 투자 수단 발굴과 고객 유치를 위한 금융회사들의 경쟁도 더 치열해질 전망입니다.



