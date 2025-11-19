증인석 윤 '선택적 답변'…"한덕수, 계엄 반대 취지 얘기"

<앵커>



오늘(19일) 법원에는 윤석열 전 대통령도 한덕수 전 국무총리 재판에 증인으로 나왔습니다. 출석하지 않겠다고 밝혔다가, 재판부가 강제구인하겠다고 경고하자 입장을 바꾼 건데, 특검의 질문에는 하고 싶은 말만 선택적으로 답했습니다.



백운 기자입니다.



한덕수 전 국무총리의 내란 우두머리 방조 혐의 10번째 공판.



불출석할 거라던 윤석열 전 대통령이 증인석에 섰습니다.



지난 기일 출석하지 않아 이미 구인영장이 발부된 상태였는데, 재판부가 강제구인 방침을 분명히 하자 출석한 겁니다.



[이진관/서울중앙지법 형사33부 재판장 : 강제처분 형태로 영장이 발부된 것이기 때문에 당사자의 의사는 고려하지 않습니다. 의사와 관계없이 집행을 해야 한다는 게 재판부 입장입니다.]



윤 전 대통령은 증인 선서는 했지만, 탄핵심판과 내란 재판 조서를 참고하라며 증언 거부를 시사했습니다.



이후 답하고 싶은 질문에만 선택적으로 답했습니다.



한 전 총리의 내란 방조 혐의와 관련해선, "'반대'라는 말은 안 썼지만 다시 생각해 달라며, 한 전 총리가 반대하는 취지로 말했다"고 증언했습니다.



정족수 11명만 채운 2분짜리 계엄 국무회의에 대해선, "보안을 위해 주례 국무회의처럼 소집할 수 없었다"며 "13명을 불렀는데 11명이 됐다고 해 국무회의를 연 것"이라고 답했습니다.



특검팀은 윤 전 대통령이 국무회의 외관을 갖추기 위해 일부 국무위원만 불렀다고 의심하고 있는데, 윤 전 대통령이 국무위원 모두에게 연락한 건 아니라는 걸 인정하면서도, 보안을 위한 불가피한 선택이었다고 반박한 겁니다.



사후 계엄 문건 폐기에 대해선, "강의구 전 부속실장이 폐기 뒤 한참 지나서 보고했다"며 자신의 책임을 부인했습니다.



계엄 당일 추경호 전 국민의힘 원내대표와 2분간 통화한 것에 대해선, "미리 말 못해 미안하다"는 취지였다며 따로 지시한 건 없었다고 주장했습니다.



