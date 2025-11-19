뉴스

김혜경 여사, UAE서 '할랄 인증 K-푸드' 홍보

강민우 기자
작성 2025.11.19 18:12 조회수
▲ 이재명 대통령과 UAE를 국빈 방문 중인 김혜경 여사가 현지 시간 19일 주UAE한국문화원에서 열린 할랄 K-푸드 홍보행사에서 전시 음식에 대한 설명을 듣고 있다.

아랍에미리트(UAE)를 국빈 방문 중인 이재명 대통령의 배우자 김혜경 여사가 현지에서 할랄(Halal) 인증을 받은 한국 음식을 홍보했습니다.

김혜경 여사는 현지 시간 19일, 한복 차림으로 UAE 수도 아부다비의 한국문화원에서 열린 '할랄 인증 K-푸드 홍보 행사'에 참석했습니다.

할랄(Halal)은 이슬람교도가 섭취할 수 있도록 도축과 가공, 조리 전반에 이슬람 방식이 적용된 음식을 뜻합니다.

김 여사는 삼양식품 제품을 독점 납품하는 UAE 기업 부스에선 "라면도 할랄 인증이 되는가"라며, 관심을 보였고 유명 라면 브랜드 '불닭볶음면'을 현지인들과 함께 시식했습니다.

한국농수산식품유통공사(aT) 부스에선 할랄 인증을 받은 한우 등심구이에 관해 설명을 듣고 현지에서 한국 딸기를 재배하는 업체 관계자들도 만났습니다.

