이 대통령 "한-UAE, 에너지·방산 협력 고도화로 최강국 모멘텀"

▲ 아랍에미리트(UAE)를 국빈 방문 중인 이재명 대통령이 19일(현지시간) 아부다비의 한 호텔에서 열린 한-UAE 비즈니스 라운드테이블에서 발언하고 있다. 왼쪽부터 알 스와이디 투자부 장관, 이재명 대통령, 칼리드 왕세자, 칼둔 칼리파 알 무바라크 아부다비 행정청장.

아랍에미리트(UAE)를 국빈 방문 중인 이재명 대통령이 양국 정부와 기업 간 교류 확대 필요성을 강조하며, "청정에너지와 방산 분야 협력을 고도화하자"고 제안했습니다.이 대통령은 현지시간 19일, 아부다비 시내에서 열린 '한-UAE 비즈니스 라운드 테이블' 행사에 참석해 "한국과 UAE가 세계 최강국으로 함께 성장할 모멘텀을 확보하자"고 강조했습니다.이 대통령은 "양국 협력의 상징인 바라카 원전도 정상 가동되고 있고, 아크부대에서 천궁-II(한국형 중거리·중고도 요격체계)에 이르기까지 방산 협력도 눈부신 성과를 내고 있다"고 밝혔습니다.그러면서, "UAE는 건국 100주년을 맞는 2071년까지 세계 최고 수준의 국가로 도약할 것을 확신한다"며, "그 최적의 파트너가 한국이라는 데에 (양국 정상이) 의견을 같이했다"고 덧붙였습니다.이 대통령은 양국 파트너십 중 하나로 에너지 분야를 거론하며 "UAE의 태양광 발전과 한국의 첨단배터리 기술력을 결합한 '에너지 전환 협력'은 2050 탄소중립 공동 달성 및 친환경 신산업 육성에 크게 기여할 것"이라고 전망했습니다.특히, "핵연료 및 전기 관련 현지 공장건설을 통해 UAE의 원전 산업 육성에도 이바지할 수 있을 것"이라며 "호혜적 협력이 실현되기를 기대한다"고 강조했습니다.이 대통령은 방산 분야에 대해 "공동개발과 현지생산 등으로 협력 수준을 제고하고, 제3국 공동진출에도 나서야 한다"며 "이를 통해 양국의 협력이 글로벌 차원으로 확산하길 희망한다"고도 말했습니다.이밖에 인공지능(AI) 중심의 첨단산업 협력 필요성도 강조했는데, "한국은 UAE가 2031년 '인공지능 허브'로 도약하는 데 있어 가장 신뢰감 있는 파트너가 될 것"이라고 말했습니다.K-컬처로 대표되는 소프트파워 협력도 함께 언급됐습니다.이 대통령은 "며칠 전 두바이 K엑스포에서 K푸드·뷰티 전시회가 성황리에 열렸다고 들었다. 최근에는 한우가 UAE에 처음 수출되며 할랄 시장에서도 새로운 가능성을 보여주고 있다"며 "중동의 문화 강국인 UAE와의 협력을 통해 K-컬처가 중동 전역으로 확산하기를 바란다"고 밝혔습니다.(사진=연합뉴스)