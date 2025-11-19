'키스는 괜히 해서!' 장기용, 이글이글 불타는 눈빛…안은진 퇴사 작전 스타트

'키스는 괜히 해서!' 장기용이 안은진을 퇴사시키기 위한 작전을 시작한다.



SBS 수목드라마 '키스는 괜히 해서!'(극본 하윤아, 태경민/연출 김재현, 김현우)가 두 배우 장기용(공지혁 역)과 안은진(고다림 역)의 키스부터 시작하는 짜릿하고 찐한 도파민 폭발 로맨스로 방송 첫 주부터 전 채널 평일 드라마 시청률 1위, OTT플랫폼 넷플릭스 국내 시리즈 1위(11/16 기준), 글로벌 비영어권 3위(11/10~11/16 기준)를 기록하며 이슈 몰이 중이다.



앞서 공지혁은 '천재지변급' 키스만 남기고 사라진 여자 고다림을 애타게 찾아 헤맸다. 그런데 전혀 예상 못한 곳에서 둘의 재회가 예고됐다. 공지혁은 면접관으로, 고다림은 면접자로 만나는 것. 그런데 고다림은 생계를 위해 싱글녀임에도 애엄마-유부녀로 위장한 상황이다. 이에 고다림에 대해 단단히 오해하게 된 공지혁이 다시 만난 고다림에게 어떤 반응을 보일지 이목이 집중된다.



이런 가운데 19일 '키스는 괜히 해서!' 제작진이 3회 본방송을 앞두고 육아용품회사 마더TF팀 팀장과 팀원으로 마주한 공지혁과 고다림의 모습을 공개했다. '천재지변급' 키스를 하고 스파크가 튀는 사랑에 빠졌던 사람들이라고 믿기지 않을 정도로 둘 사이 분위기가 아슬아슬하고 냉랭해 눈길을 끈다.



고다림 때문인지 면접장에서 고개를 푹 숙였던 공지혁은 이내 복수심에 이글이글 불타는 눈으로 고다림을 지켜보고 있다. 고다림은 썸남에서 팀장님이 된 공지혁 때문에 좌불안석 그 자체인 느낌. 고다림을 회사에서 내보내려는 공지혁과 절대 나갈 수 없는 고다림의 티키타카가 벌써부터 웃음을 자아낸다.



이와 관련 '키스는 괜히 해서!' 제작진은 "오늘(19일) 방송되는 3회에서 공지혁은 고다림에 대한 배신감에, 그녀의 퇴사 작전을 시작한다. 창과 방패처럼 물러섬 없이 맞서는 둘의 모습이 귀엽고 사랑스럽게 그려질 것이다. 물론 그 사이에 미묘하게 튀는 핑크빛 스파크와 두근두근 떨리는 설렘도 선사할 것이다. 캐릭터에 100% 몰입한 장기용, 안은진의 톡톡 튀는 연기와 러블리한 케미에도 많은 기대 부탁드린다"라고 전했다.



키스는 괜히 해서 회사 생활 제대로 꼬여버린 장기용과 안은진의 도파민 폭발 로맨스 '키스는 괜히 해서!' 3회는 19일 수요일 밤 9시 방송된다.



강선애 기자



