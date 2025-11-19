조정석·올데이 프로젝트·한지민까지…'비서진', 초호화 게스트 라인업

SBS 금요 예능 '내겐 너무 까칠한 매니저 - 비서진'(이하 '비서진')이 더 강력한 게스트 라인업을 예고했다.



가장 먼저 시청자들을 찾을 '마이 스타'는 배우 조정석이다. 최근 공개된 예고편에서 조정석은 등장과 동시에 "걱정되네, 오늘 하루가. 형님들 모시고 다녀야 될 것 같은데"라며 특유의 유쾌한 걱정을 드러내 궁금증을 자아냈다. 급기야 직접 운전대를 잡고 "이 그림이 자연스러운 게 짜증 나네요"라며 투덜대는 모습까지 포착돼 본방송에서 어떤 활약을 펼칠지 관심을 모은다. 만능 뮤지션·배우로 활약 중인 조정석이 '비서진'까지 섭렵해 어떤 '만능 마이 스타'의 면모를 보여줄지 기대감이 높아진다.



이어 방송을 앞둔 게스트로는 혼성 그룹 올데이 프로젝트가 예정됐다. 올데이 프로젝트는 아이돌 그룹 최초로 '비서진'의 수발을 받는 팀이라는 점에서 주목된다. 다섯 명의 멤버를 동시에 챙겨야 하는 만큼, 이서진, 김광규가 어떤 방식으로 '5인분 케어'를 해낼지, 매니저로서의 분업 전략이 어떤 모습일지 벌써부터 시청자를 설레게 한다.



또한 '로맨스 장인' 배우 한지민의 출연도 예고돼 시청자들의 기대감이 더욱 높아지고 있다. 이번 출연은 '이산'에서 18년 전 연인으로 호흡을 맞췄던 이서진과 한지민이 오랜만에 예능에서 재회한다는 점에서 큰 화제를 모은다. 두 사람은 2007년 드라마 '이산'을 통해 최고 시청률 35.5%의 대기록과 함께 '국민 커플'로 사랑받았고, 이후에도 꾸준히 서로를 응원해 온 돈독한 사이로 알려져 있다. 오랜 인연을 가진 두 사람이 '비서진'에서 어떤 자연스러운 케미스트리와 새로운 에피소드를 보여줄지 기대가 쏠린다.



제작진은 "앞으로도 다양한 분야에서 활약 중인 스타들과 함께 이들의 솔직한 하루를 그려낼 예정"이라며, "'비서진'만의 차별화된 관찰 예능의 매력을 계속해서 선보이겠다"고 전했다.



까칠하지만 정 많은 매니저 이서진과 김광규의 찰떡 호흡이 돋보이는 '비서진'은 매주 금요일 밤 11시 10분에 방송된다.



