한투·미래에셋 첫 IMA 사업자 됐다…고객예탁금 기업금융에 투자

▲ 금융위원회

한국투자증권·미래에셋증권이 오늘(19일) 1호 종합투자계좌(IMA) 사업자로 공동 지정됐습니다.금융위원회는 이날 정례회의를 열고 한국투자·미래에셋증권의 자기자본 8조 원 이상 종합금융투자사업자(종투사) 지정을 의결했습니다.이로써 제도 도입 8년 만에 첫 IMA 사업자가 탄생했습니다.두 증권사는 연내 1호 IMA 상품을 내놓을 것으로 예상됩니다.IMA는 대형 증권사가 원금 지급 의무를 지는 조건으로 고객예탁금을 기업금융 관련 자산에 투자해 수익을 얻는 금융 상품입니다.금융위는 이날 키움증권의 자기자본 4조 원 이상 종투사·단기금융업(발행어음) 인가도 함께 의결했습니다.발행어음은 자기자본의 200%까지 발행할 수 있는 채권으로, 현재까지 미래에셋·한국투자·NH투자·KB증권 4곳만 사업을 영위하고 있습니다.증권사는 IMA와 발행어음을 합쳐 자기자본의 300%까지 자금을 조달할 수 있습니다.종투사의 모험자본 공급의무 등을 담은 자본시장법 시행령 개정안도 전날 국무회의에서 의결돼 다음 주부터 공포·시행됩니다.발행어음과 IMA를 영위하는 종투사의 경우 2028년까지 전체 운용자산에서 발행어음·IMA 조달액의 25% 수준의 모험자본을 의무적으로 공급해야 합니다.반면 발행어음·IMA를 통해 조달한 자금을 부동산 관련 자산으로 운용할 수 있는 한도는 기존 30%에서 2027년 10%로 축소됩니다.금융위는 당초 입법예고에서 모험자본을 중소·중견·벤처기업이 발행한 증권 및 이에 대한 대출채권, A등급 이하 채무증권(대기업 계열사 제외), 신·기보 보증 프라이머리채권담보부증권(P-CBO) 등으로 정했는데, 이에 더해 국민성장펀드의 첨단전략산업기금과 기업성장집합투자기구(BDC)도 추가했습니다.위험이 적은 모험자본에 대한 투자 쏠림을 막기 위해 A등급 채권 및 중견기업에 대한 투자의 경우 액수와 관계없이 모험자본 공급 의무액의 최대 30%까지만 인정하기로 했습니다.인정 한도 설정은 우선 행정지도를 통해 관리하고, 추후 법령 개정을 통해 제도화할 계획입니다.(사진=금융위원회 제공, 연합뉴스)