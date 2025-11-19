[스토브리그] "김민석은 오세훈 스토커! 선거법 위반!" 박정훈 의원이 직접 경찰에 고발!

SBS 유튜브 '정치컨설팅 스토브리그'에 출연한 친한계 박정훈 국민의힘 의원은 김민석 국무총리를 '오세훈 스토커'라고 지칭했습니다. 오늘(19일), 예고했던 대로 김 총리에 대한 고발장을 들고 직접 서울경찰청을 찾았는데요.

이거, 김 총리를 오시장의 대항마로 생각하기 때문일까요? 아니면 강훈식-박주민-정원오 같은 다른 주자들도 염두에 두고 있을까요? 콕 집어 물어봤습니다!



[정치컨설팅 스토브리그 본방송]

매주 화요일 오후 5시 찐라이브!



[정치컨설팅 스토브리그 커뮤니티]

지금 가장 궁금한 정치 현안에 대해 질문해주세요.

정치컨설팅 스토브리그 제작진이 대한민국 대표 정치 고수들에게 물어 답을 찾아드립니다.

https://premium.sbs.co.kr/board/63e32b5c00998a7d9a4a57a2



[정치컨설팅 스토브리그 인스타그램]

인스타그램을 팔로우 하면 최신 소식과 이벤트를 한눈에 확인할 수 있습니다.

https://www.instagram.com/sbs_stoveleague?igsh=cmdiOWJpNDkzdW93