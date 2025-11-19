[스토브리그] 한동훈 정치적으로 제거한다? "가만히 안 있어요, 저부터도" (feat. 박정훈 국민의힘 의원)

검찰의 대장동 사건 항소 포기 이후 한동훈 전 국민의힘 대표가 저격수를 자처하며 목소리를 높이고 있죠. 이런 한동훈 전 대표에 대해 국민의힘 지도부의 움직임이 심상치 않습니다. 당 윤리위원장이 사퇴 요구를 받으며 당원게시판 논란도 다시 거론되고 있는데요.

SBS 유튜브 '정치컨설팅 스토브리그'에 출연한 친한계 대표주자인 박정훈 국민의힘 의원은 장동혁 대표 손으로 한동훈 전 대표를 쳐낼 수가 없다고 단언했습니다. 그리고 박 의원 자신부터도 가만히 있지 않을 거라고도 목소리를 높였는데요, 자세한 이야기는 영상으로 확인하시죠!



