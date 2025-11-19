뉴스

[스토브리그] 공개토론 외치는 한동훈, 존재감 키우기?…"우리가 황교안"이라던 장동혁, 전광훈까지 연대? (feat. 박정훈 의원)

'대장동 항소 포기'를 두고 강공을 펼치고 있는 한동훈 전 국민의힘 대표. 전직 법무부 장관들을 향해 공개토론을 연일 제안하고 있습니다. 국민의힘은 '항소 포기'와 관련해 규탄대회를 이어가고 있는데요. 장동혁 대표는 이 자리에서 "우리가 황교안"이라는 말도 했죠. 과연 국민의힘 안에서는 어떤 일이 일어나고 있는 걸까요? SBS 유튜브 '정치컨설팅 스토브리그'는 대표적인 친한계인 박정훈 국민의힘 의원과 함께 합니다. 한동훈 vs 박범계, 박범계 vs 한동훈의 공개 토론은 성사될 수 있을지, 이번 사태를 두고 정성호 법무장관과 이재명 대통령의 '탄핵'까지 거론한 이유는 무엇인지 물어보겠습니다.

