"그래서 허위란 거야 아니란 거야?"…이이경 폭로자 SNS 계정 또 사라졌다

배우 이이경(36)을 둘러싼 사생활 폭로 논란이 이어지는 가운데, 폭로 당사자인 A씨의 SNS 계정이 19일 또다시 사라져 혼란이 가중되고 있다.



19일 오후 기준 A씨의 X(트위터) 계정에 접속하면 "해당 계정은 존재하지 않습니다"라는 안내 문구가 뜬다. 불과 몇 시간 전까지만 해도 A씨는 '마지막 입장문'을 올리며 "폭로는 AI로 조작한 적 없는 진짜 증거"라고 주장했으나, 곧바로 계정이 닫힌 것이다. 이는 사용자가 스스로 계정을 삭제했거나 플랫폼의 제재 조치일 가능성이 있으며, 정확한 사유는 확인되지 않았다.



이이경의 소속사 상영이엔티는 같은 날 공식 입장을 내고 A씨를 협박 및 정보통신망법상 명예훼손 혐의로 고소한 상태라고 밝혔다. 소속사는 "3일 고소장을 제출했고 고소인 조사를 완료했다"며 "피고소인 신원 확인 등 수사 절차에 시간이 소요될 수 있다"고 전했다. 이어 "작성자 및 유포자들의 악의적인 행위로 배우와 소속사의 피해가 극심하다"며 "국내외를 불문하고 선처 없이 강경 대응하겠다"고 강조했다.



네티즌들 사이에서는 "폭로가 사실이라는 건지, AI 기반의 허위라는 건지 애매하다"는 반응이 이어지고 있다. A씨가 이날 "겁이 나서 거짓말이라고 했다"며 "AI는 사용한 적 없고, 올린 증거는 모두 진짜였다"고 주장하면서 의혹은 더욱 복잡해졌기 때문이다.



A씨의 잦은 입장 번복은 이번이 처음이 아니다. 그는 최초 폭로글을 올린 뒤 삭제하고 "AI로 만든 장난이었다"고 사과했다가, 이후 다시 "AI 아니다"라고 번복해 논란을 키웠다.



이에 대해 소속사는 "악의적 행위로 인한 피해가 극심하다"며 "선처 없는 강경 대응을 지속하겠다"고 재차 밝혔다.







(SBS연예뉴스 강경윤 기자)