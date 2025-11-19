"일본산 수산물 수입 중지"…'한일령' 이어 추가 보복

<앵커>



다카이치 일본 총리가 타이완 유사시 집단 자위권 행사 가능성을 언급한 데 대해 중국이 추가 보복 조치를 취했습니다. 여행과 영화 등 교류를 통제하는 '한일령'에 이어서 일본산 수산물 수입 중지 조치를 일본에 공식 통보했습니다.



윤창현 기자입니다.



<기자>



중국이 오늘(19일) 아침 외교 경로를 통해 일본 정부에 일본산 수산물 수입 중지를 통보했다고 교도통신이 보도했습니다.



중국은 일본의 후쿠시마 원전 핵 오염수 방류로 지난 2023년 8월부터 일본산 수산물 수입을 전면 금지한 바 있습니다.



2년여 만인 이달 5일부터 일본산 수산물 수입을 재개했으나, 보름 만에 다시 수입을 중지한 것입니다.



또 일본산 소고기의 중국 수출 재개를 위한 협의도 중국 측 뜻에 따라 중지됐다고 교도통신은 전했습니다.



지난 7일 타이완 유사시 일본의 집단 자위권 행사를 시사한 다카이치 총리의 발언에 대한 추가 보복 성격입니다.



유엔 주재 중국 대표부의 푸충 대사는 현지 시간 18일 유엔 총회에서 다카이치 총리 발언을 하나의 중국 원칙에 반하는 내정간섭이라고 강력비난했습니다.



[푸충/주UN 중국대사 : 그런 나라(일본)는 유엔 안보리 상임이사국 자리를 노릴 자격이 전혀 없습니다.]



대일 교류를 중단하는 이른바 '한일령'도 본격화하고 있습니다.



중국 상영을 앞둔 일본 영화 '일하는 세포'와 애니메이션 '짱구는 못 말려'는 개봉이 무기 연기됐습니다.



또 일본 여행과 유학 자제령을 내려 일본행 항공권 50만 장이 취소됐습니다.



중국의 전방위 압박 속에 어제 양국 외교 담당 국장 회담은 소득 없이 끝났습니다.



중국 관영매체는 소셜미디어에 주머니에 손을 넣고 여유를 부리는 중국 측과 고개를 숙인 일본 측의 모습을 담은 회담 직후 동영상을 올려 일본을 조롱하기도 했습니다.



일본 외무성은 '다카이치 총리 참수'를 언급한 주일본 중국 측 총영사의 극언에 대해 강력히 항의하는 한편, 대화의 문은 열고 있다며 사태 진화에 부심하고 있습니다.



아사히 신문은 중국이 대일본 희토류 수출 규제를 강화해 상황이 악화되는 것을 일본 정부가 우려하고 있다고 보도했습니다.



