국민의힘 "'론스타 승소'에 숟가락…대장동 수익 환수하라"

▲ 국민의힘 박성훈 수석대변인

국민의힘은 정부가 미국계 사모펀드 론스타와 외환은행 매각 관련 국제투자분쟁(ISDS) 중재판정 취소 신청 사건에서 승소한 점과 관련해 "더불어민주당은 숟가락 얹는 대신 대장동 사건 범죄수익 7천800억부터 환수하라"고 비판했습니다.박성훈 수석대변인은 오늘(19일) 논평을 통해 "민주당은 그간 '승소 가능성은 없다', '취소는 불가능하다'며 소송을 추진한 지난 정부 대응을 거세게 비난해왔다"고도 설명했습니다.박 대변인은 "그랬던 그들이 이제는 (승소를) 자신들의 성과라고 포장한다. 김민석 국무총리와 정성호 법무부 장관은 '새 정부 출범 이후 대외 부문에서 거둔 쾌거'라며 자신들 공으로 돌린다"며 "뻔뻔하다 못해 낯부끄럽다. 머지않아 대한민국 건국도 이재명 대통령이 했다고 주장할 판"이라고 비꼬았습니다.그는 "민주당이 하라는 대로 했으면 4천억 원을 론스타에 지급했어야 한다. 지난 정부가 원칙대로 끝까지 다퉈 4천억 원을 지킨 것"이라며 "소송을 비난하고 가능성을 부정한 잘못부터 인정하고, 국민 앞에 사죄해야 한다"고 말했습니다.(사진=연합뉴스)