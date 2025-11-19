현대차 사장 "백악관, 조지아 체포·구금 사태 전화로 사과"

▲ 현대차 호세 무뇨스 사장, 2025 리더스 토크 개최

호세 무뇨스 현대차 사장이 지난 9월 미국 조지아주에서 발생한 한국인 근로자 체포·구금사태와 관련해 백악관이 직접 사과했다고 밝혔습니다.BBC에 따르면 무뇨스 사장은 싱가포르에서 열린 '블룸버그 뉴 이코노미 포럼'에서 조지아주 사태와 관련해 "백악관으로부터 사과 전화를 받았다"고 말했습니다.무뇨스 사장은 또한 조지아 주지사 역시 전화를 걸어와 "무슨 일이 일어난 건지 모르겠다. 이건 주정부 관할이 아니다"고 말했다고 전했습니다.지난 9월 조지아주에서는 미 이민세관단속국(ICE)이 현대차그룹-LG에너지솔루션 합작 배터리공장 건설 현장을 급습해 B-1 비자나 무비자 전자여행허가(ESTA) 제도로 입국한 한국인 노동자 317명을 불법 이민자로 간주해 구금하는 사태가 발생했습니다.이 과정에서 한국인 노동자들이 수갑과 사슬에 묶인 모습이 ICE 영상을 통해 알려지면서 한국 내에서 대미감정이 악화하기도 했습니다.무뇨스 사장은 포럼 패널 토론에서 "누군가가 전화를 걸어 불법 이민자들이 공장에 있는 것처럼 보이게 한 것 같다"면서 "그건 절대로 사실이 아니다"고 말했습니다.또 조지아주 사태가 "뜻밖의 나쁜 일"이었다면서도 미국 내 생산에 대한 현대차의 의지는 변함이 없다고 설명했습니다.(사진=현대차·기아 제공, 연합뉴스)