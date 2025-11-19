캣츠아이, 美 빌보드 '핫 100' 31위로 또 자체 최고 순위 경신

하이브와 게펜 레코드의 글로벌 걸그룹 KATSEYE(캣츠아이)가 미국 빌보드 주요 차트에서 또 한 번 자체 최고 순위를 갈아치웠다.



미국 빌보드가 19일(이하 한국시간) 발표한 최신 차트(11월 22일 자)에 따르면, KATSEYE의 두 번째 EP 'BEAUTIFUL CHAOS(뷰티풀 카오스)' 수록곡 'Gabriela(가브리엘라)'가 메인 송차트 '핫 100' 31위에 안착했다. 지난주보다 두 계단 오른 순위이자 누적 17주 차트인이다.



라디오 방송 지표를 기반으로 한 '팝 에어플레이' 차트에서도 KATSEYE의 상승세가 두드러진다. 'Gabriela'가 이번 주 13위에 오르며 자체 최고 순위를 또 경신했다. 노래의 인기와 대중성을 평가하는 중요한 요소 중 하나인 이 차트에서의 호성적은 캣츠아이가 미국 현지에서 폭넓게 사랑받고 있음을 증명한다.



KATSEYE의 앨범 역시 여전히 사랑받고 있다. EP 'BEAUTIFUL CHAOS'는 메인 앨범차트 '빌보드 200'에서 전주 대비 8계단 상승한 35위로 20주 연속 차트인을 이어갔다. 피지컬 음반 판매량을 집계하는 '톱 앨범 세일즈'(11위)와 '톱 커런트 앨범 세일즈'(10위)에서도 모두 순위가 오르며 20주 연속 차트 진입에 성공했다.



특히 이번 주 차트에는 지난 9월 발매된 첫 번째 EP 'SIS(Soft Is Strong)'도 세일즈 차트에 재진입했다. 'SIS(Soft Is Strong)'는 '톱 앨범 세일즈' 38위, '톱 커런트 앨범 세일즈' 31위로 각각 누적 13주, 18주 차트인을 기록했다.



200개 이상의 국가/지역에서 집계된 데이터를 바탕으로 순위를 매기는 글로벌 차트에서 KATSEYE의 인기 흐름은 더욱 견고하다. 'Gabriela'는 '글로벌 200' 22위, '글로벌(미국 제외)' 18위에 올라 각각 21주 연속 차트인을 이어갔다. 'Gnarly(날리)'는 선공개 싱글로 발매된 지 6개월이 넘었음에도 '글로벌 200' 147위, '글로벌(미국 제외)' 152위에 오르며 28주 연속 차트 붙박이다.



방시혁 의장의 'K-팝 방법론' 아래 탄생한 KATSEYE는 하이브 아메리카의 체계적인 T&D(트레이닝&디벨롭먼트) 시스템을 거쳐 작년 6월 미국에서 데뷔했다. 이들은 내년 2월 1일 개최되는 제68회 그래미 어워드(Grammy Awards)의 '베스트 뉴 아티스트(Best New Artist)'와 '베스트 팝 듀오/그룹 퍼포먼스(Best Pop Duo/Group Performance)' 두 부문에 노미네이트 되는 쾌거를 이뤘다.







(SBS연예뉴스 강경윤 기자)