질병청, 팬데믹 대비 국산 mRNA 백신 개발 지원 설명회

질병관리청 국립보건연구원은 오늘(19일) '감염병 백신 개발 임상 지원 설명회'를 열고 미래 팬데믹에 대비한 국산 메신저 리보핵산, mRNA 백신 개발 지원 및 협력 방안을 논의했다고 밝혔습니다.질병청은 이번 설명회에서 산·학·연·병 및 임상 전문가를 대상으로 팬데믹 발생 시 mRNA 기술을 활용한 백신 개발 플랫폼을 구축하는 '팬데믹 대비 mRNA 백신 개발 지원사업'에 대해 설명했습니다.mRNA 백신은 바이러스의 유전정보가 담긴 mRNA를 활용해 개발된 백신입니다.화이자와 모더나 등이 개발한 코로나19 백신이 대표적인 mRNA 백신인데 mRNA 기술을 토대로 만들어진 백신은 개발이 까다로운 대신, 만들어두면 바이러스의 유전정보만 갈아 끼워 넣는 식으로 변이에 신속하게 대응할 수 있는 장점이 있습니다.이날 설명회에선 감염병 백신 임상시험에 신속하게 대응하는 전략을 공유하고, 현재 국립보건연구원과 국제백신연구소 등이 참여하고 있는 임상시험 검체 분석기관 네트워크에 관해서도 소개했습니다.이 밖에 감염병 백신과 치료제 임상시험 수행을 위해 중앙과 지역의 감염병 전문병원을 중심으로 형성된 네트워크 운영 방안 등도 논의됐습니다.(사진=연합뉴스TV 제공, 연합뉴스)