이 대통령, 오늘 한-UAE 경제인과 협력 논의…아크부대 격려 방문도

▲ 이재명 대통령, UAE 대통령궁 도착

아랍에미리트(UAE)를 국빈 방문 중인 이재명 대통령은 현지시간으로 19일 양국 기업인들을 만나 경제협력 촉진 방안에 관해 논의합니다.이 대통령은 이날 오전 아부다비 시내의 한 호텔에서 열리는 '한·UAE 비즈니스 라운드 테이블(BRT)' 행사에 참석할 예정입니다.이 대통령은 전날 무함마드 빈 자이드 알 나흐얀 UAE 대통령과의 정상회담에 이어 이날 행사에서도 양국 간 방산·에너지·문화예술·첨단기술 등 다방면에 걸친 협력 강화에 대한 메시지를 낼 것으로 보입니다.이재용 삼성전자 회장, 정의선 현대차그룹 회장, 김동관 한화그룹 부회장, 조주완 LG전자 최고경영자(CEO) 등 재계에서도 대거 참석할 것으로 알려졌습니다.특히 초기 투자금액이 200억 달러 규모로 추산되는 인공지능(AI) 인프라 구축 사업인 'UAE 스타게이트 프로젝트'에 대한 한국 참여가 전날 발표된 상황에서 이를 포함한 첨단산업 협력 확대에 대해 구체적 논의가 이뤄질지 주목됩니다.이 대통령은 오후에는 현지에 파병된 아크부대를 찾아 장병을 만나 격려할 예정입니다.이 일정을 끝으로 이 대통령은 2박 3일간의 UAE 국빈 방문 일정을 마무리하고 이집트 대통령과의 정상회담을 위해 카이로로 이동합니다.(사진=공동취재 제공, 연합뉴스)