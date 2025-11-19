일본 오이타현 시가지서 대형 화재…170채 이상 불타

▲ 19일 이틀째 화재가 이어진 오이타현 오이타시 사가노세키 마을을 찍은 항공사진.

일본 규슈 오이타현의 한 마을에서 발생한 화재가 이틀째 진화되지 않아 현재까지 건물 170채 이상이 불에 탔습니다.교도통신에 따르면 어제(18일) 오후 오이타현 오이타시 사가노세키 마을에서 발생한 화재가 오늘 오전까지도 꺼지지 않고 번져 주택 등 170채 이상과 주변 산림을 태웠습니다.화재 피해 면적은 16만㎡를 넘고 있습니다.이 화재로 최대 180명이 지자체가 개설한 대피소로 이동했고, 70대 남성이 연락 두절된 상태여서 경찰이 확인 중입니다.50대 여성은 화상을 입고 병원에 이송됐고, 270여 가구가 정전 상태입니다.오이타시는 자위대에 소방 지원을 위한 파견도 요청했습니다.일본 정부는 총리 관저 위기관리 센터에 정보연락실을 설치했습니다.아사히신문은 "소방청 통계로 최근 20년간 발생한 시가지 화재 중 피해 건물 수가 2012년 12월 니가타현 이토이가와시의 147채를 넘어 최다"라고 전했습니다.(사진=교도 연합뉴스)