아동학대 예방의 날…학대 예방 앞장선 경찰관 등 표창

▲ 아동학대 예방 캠페인 전시회

보건복지부와 아동권리보장원은 아동학대예방의 날을 맞아 오늘(19일) 오후 서울 서초구 JW 메리어트 호텔에서 제19회 아동학대예방의 날 기념식을 열었다고 밝혔습니다.올해 행사는 '있는 그대로 아이존중, 긍정양육'을 주제로 진행됐으며 정은경 보건복지부 장관과 정익중 아동권리보장원장 등 약 200명이 참석했습니다.피해 아동의 신속한 보호와 학대 예방 활동 등을 한 아동학대 전담공무원, 피해 아동과 그 가족을 위한 사례관리로 학대 재발 방지에 기여한 아동보호전문기관 상담원, 피의자를 조기 검거하고 피해 아동을 보호한 경찰관 등 129명이 보건복지부 장관 표창을 받았습니다.또 아동학대 전담 의료기관의 운영을 활성화하고 아동보호 인프라를 지원하는 등 대응체계 구축에 기여한 대구 달서구, 경기도 등의 지방자치단체는 공공 대응체계 운영 우수지자체로 선정돼 복지부 장관상을 받았습니다.정은경 장관은 "아동을 있는 모습 그대로 존중하고 긍정적인 양육을 실천한다면 아동학대는 자연스럽게 예방될 것"이라며 "모든 아이가 학대 없이 건강하게 자랄 수 있도록 촘촘한 지원체계를 마련하겠다"라고 말했습니다.(사진=연합뉴스)