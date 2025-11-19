[여담야담] '딸 전세' 지적에 격앙된 김용범…'최고 예우' UAE 순방 성과는?

[편상욱의 뉴스브리핑]



■ 진행 : 편상욱 앵커

■ 대담 : 전용기 더불어민주당 의원, 김용태 국민의힘 의원

● '딸 전세' 공격에 '폭발'



전용기 / 더불어민주당 의원

"김은혜 질의, 현장에서 가족 공격하는 걸로 들려…정책에 관해 물었다면 김용범 화낼 이유 없어"



김용태 / 국민의힘 의원

"김은혜 질문 요지는 청년 전세 대출 예산 축소…김용범, 요지와 다르게 딸 갭투자 방어에 급급"



● 극진한 환대 "30조 협력"



전용기 / 더불어민주당 의원

"한-UAE 30조 AI 인프라 구축 사업, 자금 유치에서 충분한 성과"



김용태 / 국민의힘 의원

"UAE, 이명박 정부부터 좋은 관계…성과로 이어진 듯"



▷ 편상욱 / 앵커 : 어제 국회 운영위로 가보죠. 김용범 정책실장이 야당의 딸 전세 관련 지적에 대해서 격하게 반응하면서 고성이 오갔습니다. 당시 현장 영상 직접 보고 오시겠습니다. 전용기 의원은 국회 운영위원이시죠.



▶ 전용기 / 더불어민주당 의원 : 그렇습니다.



▷ 편상욱 / 앵커 : 어제 저 자리에 있었는데 왜 저런 일이 생긴 겁니까.



▶ 전용기 / 더불어민주당 의원 : 실제로 그 갭투자 논란을 가지고 지속적으로 정책실장은 본인의 무결성 그러니까 그렇게 갭투자를 한 적이 없고 갭 투자를 하고 있지 않고 따님은 전세를 살고 있다고 하는 이야기를 지속적으로 했음에도 불구하고 김은혜 의원은 그 의혹에 대해서 지속적으로 논란을 제기하고 있기 때문에 문제가 됐던 것이고요. 여기에서 포인트는 김용범 정책실장은 따님 문제를 거론했고 따님은 전세를 살고 있는데 마치 무언가 문제가 있는 것처럼 보는 부분에 대해서 탐탁지 않았던 것 같습니다. 그래서 언성이 높아졌고 결국에는 감정 싸움으로까지 치닫는 모습을 보였는데 거기에서 김병기 원내대표가 대통령실에서 화내는 자리가 아니다라고 하면서 말리는 그림이 연출됐던 겁니다.



▷ 편상욱 / 앵커 : 김용태 의원, 일단 김용범 정책실장이 항상 지금 한미 관세 협상 설명하면서 차분하게 얘기하는 것만 듣다가 저렇게 확 격앙된 모습을 처음 본 것 같아요. 누가 잘못한 겁니까.



▶ 김용태 / 국민의힘 의원 : 저는 일단은 저기 나와 있는 증인으로 나와 있는 분으로서 공직자로서의 태도가 굉장히 불량하다 이렇게 생각했고 사실 김은혜 의원의 질문의 요지는 그게 아니었습니다. 그러니까 지금 우리 많은 청년들이 집 사기가 굉장히 어렵지 않습니까. 그리고 이런 매매라든지 또 그런 전세 자금을 지원해주는 디딤돌 같은 예산이 한 3조 정도 줄었습니다. 그런데 그에 비해서 월세나 임대주택을 지원하는 예산은 늘었어요. 공교롭게 김용범 실장의 따님이 이 전세를 살고 있는 거 아니겠습니까. 그래서 김은혜 의원이 질문의 요지는 따님은 지금 전세 살고 있지 않냐 결과적으로 왜 우리 청년들이 더 많이 집을 사거나 전세를 혜택을 안정적인 주거 환경을 만들어주는 데 역할을 해야 하는데 딸한테 임대주택이라든지 월세에 살게끔 권하겠습니까. 뭐 이런 것들이 취지였는데 김용범 실장이 마치 딸의 갭투자에 대한 방어를 좀 더 급급하게 하셨던 거 아닌가 생각이 들고 그러다 보니까 약간 좀 목소리를 높이면서 하셨던 것 같은데 증인으로서 또 공직자로서 태도가 좀 불량해 보였다. 이런 말씀드리고 싶습니다.



▷ 편상욱 / 앵커 : 전용기 의원 일단 국민의힘에서는 김은혜 의원이 지금 김 실장 가족을 문제 삼은 게 아니고 정부의 주거 정책 방향을 비판한 거다. 이렇게 해명을 했는데 일단 국민의힘에서는 김용범 정책실장이 버럭 화를 내는 게 오히려 역설적으로 정부의 부동산 정책 실패를 자행한 것 아니냐 이런 얘기도 나옵니다.



▶ 전용기 / 더불어민주당 의원 : 아닙니다. 현장에서는 그렇게 안 들렸습니다. 가족 공격하는 걸로 저는 실제로 들었고요. 거기에서 문제가 됐다고 생각을 해서 가족 문제는 운영위원회에서 안 했으면 좋겠다는 입장을 밝혔고요. 과거에 우리도 그렇게 가족 문제를 건드린 적이 있기 때문에 반성한다는 얘기까지 나올 정도였습니다. 그렇기 때문에 김용태 의원의 말씀처럼 논리적으로 이 부동산 정책에 대해서만 물어봤다면 김용범 실장이 전혀 화낼 이유가 없었습니다. 그러나 마치 따님이 갭투자도 있었고 문제도 있었고라고 하는 식으로 들렸기 때문에 저렇게 격앙된 반응이 나올 수밖에 없었던 겁니다. 만약에 부동산 정책의 비판만 있었다면 저 모습은 나오지 않았을 거라고 보는 것이고요. 김병기 원내대표도 국회 운영위원장으로서 정부가 국회의원들을 대하는 것은 국민을 대하는 태도이기 때문에 조금이라도 화를 내는 모습들을 보이면 안 된다고 하는 입장에서 강하게 질타했습니다. 그런 부분들이 모두 가미돼야 한다는 말씀을 드리고 싶습니다.



▷ 편상욱 / 앵커 : 알겠습니다. 이재명 대통령 소식으로 넘어가 보죠. 중동 아프리카 4개국 순방에 나선 이재명 대통령은 첫 방문국으로 아랍에미리트를 찾아서 다양한 분야 협력을 명시한 공동선언문도 채택했습니다. 아랍에미리트는 취임 후 처음으로 국빈 방문한 이 대통령에게 최고 수준의 예우를 보여줬습니다. 조금 전 봤던 이 소녀들이 긴 머리카락을 이렇게 흔드는 장면 이게 어디서 봤나 했더니 트럼프 대통령이 왔을 때 저 의식을 해 줬어요. 굉장히 좀 귀한 손님한테만 베푸는 환영의식이라고 그럽니다. 이재명 대통령이 그만큼 환영을 받았다는 얘기는 사실은 그만큼 좋은 성과가 기대된다. 뭐 이런 뜻으로도 볼 수 있지 않겠습니까.



▶ 전용기 / 더불어민주당 의원 : 실제로 기대해 볼 만한 환대였다고 평가하고 싶습니다. 우리만 사실 보기에 부담스러운 것이 아니고 과거 트럼프 대통령이 방문했을 때에도 미국 내에서도 저 장면이 논란이 되었던 걸로 기억을 하거든요. 그만큼 문화가 다름으로써 보여주는 그 충격들이 상당하구나라는 생각이 들고 그 것을 뛰어넘어서 우리가 교류하는 것은 더 큰 성과를 낼 수 있을 것으로 기대가 되기 때문에 저렇게 열정적으로 이렇게 환영을 해 주시는 부분들은 이후에 성과로까지 이어갔으면 좋겠다는 말씀도 드리고 싶습니다.



▷ 편상욱 / 앵커 : 이재명 대통령이 UAE 대통령과 정상회담을 했습니다. 그리고 양해각서 7건을 체결했다는 소식도 전해졌는데요. MOU 성과는 어떻게 평가하실까요.



▶ 김용태 / 국민의힘 의원 : 일단 뭐 역대 정부들이 UAE와 관계가 좋았고요. 특히 이명박 정부에서부터 UAE하고 관계가 좋아 왔잖아요. 그 문재인 정부 또 윤석열 정부까지 이어서 계속해서 연속해서 해왔던 사업들이 있고 실질적인 성과를 맺는 원전 같은 경우에도 굉장히 바카라 원전 같은 경우에도 수주에 성공하고 과거에 실적을 내왔던 것들이 있으니까요. 이번에 또 이재명 정부에서도 또 UAE하고의 관계가 더욱 좋아져서 실질적인 성과까지 이어져서 국익을 극대화하는 데 역할을 했으면 좋겠다는 말씀을 드리겠습니다.



▷ 편상욱 / 앵커 : 환대는 참 좋은 거지만 일단 이재명 대통령의 순방 이번에 UAE에서 MOU 맺은 것은 상당히 성공적이다. 이렇게 평가할 수 있겠죠.



▶ 전용기 / 더불어민주당 의원 : 결국에 정부에서 지금 강력히 주장하고 있는 부분이 AI 부분 아니겠습니까. 미국에서도 지금 많이 핵과 관련된 그러니까 뉴클리어 파워를 이야기를 하고 있는 부분이 AI 시대로 도래됐을 때에는 그만큼 전력 시장이 많이 필요한 것이고 그 AI에 투자하기 위해서는 그만큼 많은 자금이 들어가기 때문에 그 자금을 유치하는 것이 핵심이라고 이야기를 했었습니다. 그런 부분 연장선으로 UAE에서도 AI와 관련된 내용들과 함께 많은 건들을 협의를 해왔기 때문에 충분한 성과라고 저는 평가할 수 있을 것이라고 보고 있습니다.



▷ 편상욱 / 앵커 : 알겠습니다. 오늘 말씀 여기까지 듣죠. 전용기 더불어민주당 국회의원 김용태 국민의힘 국회의원과 함께했습니다. 두 분 수고하셨습니다.



