미국 의회, '엡스타인 파일 공개 법안' 가결…트럼프 서명만 남아

▲ 브래들리 에드워즈 변호사가 워싱턴 DC 의사당 밖에서 고(故) 제프리 엡스타인의 피해자로 추정되는 사람들과 기자회견을 하고 있다.

미국 연방 의회가 성범죄자 고 제프리 엡스타인 사건 자료(엡스타인 파일) 공개를 강제하는 법안을 사실상 양원 만장일치 수준으로 통과시켰습니다.하원(정원 435명)은 본회의에서 이른바 '엡스타인 파일 투명성 법안'을 찬성 427표, 반대 1표로 가결했습니다.엡스타인 사건과 도널드 트럼프 대통령의 연계 의혹을 제기해 온 민주당은 물론 여당인 공화당에서도 찬성 몰표가 나온 것입니다.트럼프 대통령의 열렬한 지지자로 알려진 클레이 히긴스(공화·루이지애나) 의원이 유일한 반대표를 던졌습니다.법안이 하원을 통과한 지 몇 시간 뒤 상원(정원 100명)도 같은 법안을 만장일치로 가결했습니다.이에 따라 트럼프 대통령이 그간 공언해온 대로, 의회를 통과한 법안에 서명하면 법안은 발효되고, 법무부는 '엡스타인 파일'을 공개하게 됩니다.이번 법안은 미 법무장관으로 하여금 엡스타인과 공모자 길레인 맥스웰과 관련된 "모든 기밀 기록, 문서, 통신 및 수사 자료"를 공개하도록 강제하는 내용을 담고 있습니다.대상 자료들은 법이 제정된 후 30일 이내에 검색 또는 다운로드 가능한 형식으로 공개됩니다.다만 법무부는 피해자 이름이나, 공개 시 수사를 방해할 수 있는 정보는 편집할 수 있습니다.트럼프 대통령과 공화당 지도부는 한동안 엡스타인 문건 공개 요구를 "민주당의 사기극"이라고 일축하며 법안 표결을 막기 위해 노력해왔지만, 트럼프 대통령이 지난 16일 소셜미디어를 통해 공화당 의원들에게 찬성표를 던지라고 촉구하면서 상황이 급반전됐습니다.공화당 내 '이탈표' 속출 속에 법안이 통과될 것으로 점쳐지자, 사실상 별다른 선택지가 없는 트럼프 대통령이 돌연 입장을 바꾼 것이란 해석이 나왔습니다.트럼프 대통령은 백악관에서 무함마드 빈 살만 사우디아라비아 왕세자와 양자 회담을 갖던 중 취재진으로부터 관련 질문을 받고 "나는 엡스타인과 아무 관계가 없다"고 거듭 밝혔습니다.트럼프 대통령은 "난 그가 역겨운 변태(sick pervert)라고 생각해 오래전에 내 클럽에서 쫓아냈고, 결국 내 판단이 맞았던 셈"이라며 "엡스타인 이슈는 민주당의 사기(hoax)"라고 말했습니다.그러면서 엡스타인이 돈을 건넨 정치인들 목록이 담긴 보고서를 입수했다면서 "그는 나에게는 돈을 전혀 주지 않았지만, 민주당 인사들에게는 줬다"고 주장했습니다.(사진=게티이미지)