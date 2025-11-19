뉴스

일본 오이타현 시가지서 대형 화재…170채 이상 불타

유영규 기자
작성 2025.11.19 14:10 조회수
프린트기사 본문 프린트 글자 크기
일본 오이타현 시가지서 대형 화재…170채 이상 불타
▲ 19일 이틀째 화재가 이어진 오이타현 오이타시 사가노세키 마을을 찍은 항공사진.

일본 규슈 오이타현의 한 마을에서 발생한 화재가 이틀째 진화되지 않아 19일 현재까지 건물 170채 이상을 태웠습니다.

교도통신에 따르면 전날 오후 오이타현 오이타시 사가노세키 마을에서 발생한 화재가 이날 오전까지도 꺼지지 않고 번져 주택 등 170채 이상과 주변 산림을 태웠습니다.

화재 피해 면적은 16만㎡를 넘고 있습니다.

이 화재로 최대 180명이 지자체가 개설한 대피소로 이동했고, 70대 남성이 연락 두절된 상태여서 경찰이 확인 중입니다.

50대 여성은 화상을 입고 병원에 이송됐습니다.

또 약 270 가구가 정전 상태입니다.

오이타시는 자위대에 소방 지원을 위한 파견도 요청했습니다.

일본 정부는 총리 관저 위기관리 센터에 정보연락실을 설치했습니다.

아사히신문은 "소방청 통계로 최근 20년간 발생한 시가지 화재 중 피해 건물 수가 2012년 12월 니가타현 이토이가와시의 147채를 넘어 최다"라고 전했습니다.

화재가 발생한 마을에는 17일 아침부터 강풍 주의보가 내려져 있었습니다.

현지 소방서는 18일 오후 5시 45분 신고를 접수했습니다.

(사진=교도, 연합뉴스)
Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
딥빽X온더스팟
이 기사의 덧글 보기 0
이 기사 좋아요 하기 0
유영규 기자 사진
유영규 기자페이지 바로가기
    SBS 연예뉴스 가십보단 팩트를, 재미있지만 품격있게!

    이 시각 인기기사

    많이 본 뉴스

    스브스프리미엄

    스브스프리미엄이란?
      스브스프리미엄더 보기
      연합뉴스 - 국내최고 콘텐츠판매 플랫폼
      페이지 최상단으로 가기
      SBS 정보
      • SBS
      • 기사 관련문의 : 02-2061-0006
      • 뉴스 기사제보 : 02-2113-6000
      • Email : sbs8news@sbs.co.kr
      • 대표이사 : 방문신
      • 편집 책임자 : 김수형
      SBSi 정보

      Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지