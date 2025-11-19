선관위, '구청장 명의 명절 선물' 남구에 주의 처분

▲ 광주 남구청사

김병내 구청장 명의로 현장 근무자들에게 명절 선물을 보낸 광주 남구가 선거관리위원회로부터 주의 처분을 받았습니다.광주시선거관리위원회에 따르면 공직선거법 위반 논란을 일으킨 남구에 대해 구 선관위가 지난 17일 주의 조처를 내렸습니다.구 선관위는 구청장의 명의로 현장 근무자들에게 명절 선물을 보낸 남구의 행위가 선거법에 위반되기는 하지만, 수사 의뢰나 고발 등의 형사 처분이 필요한 정도는 아니라고 판단했습니다.남구는 지난 추석 명절을 앞두고 청원경찰·환경미화원 등 118명에게 구청장 명의로 된 떡갈비 세트를 전달했습니다.선물은 위문 성격으로 남구가 제공했는데, 구청장 명의로 전달되면서 논란이 일었습니다.구청장 명의로 지급된 것을 확인한 남구는 부적절하다고 판단해 일부 선물을 회수하기도 했습니다.현행 공직선거법상 지방자치단체장 등 공직자들은 선거구민에게 금전이나 물품을 제공하는 기부행위를 금지하고 있습니다.김병내 남구청장은 "기관 차원에서 명절에 선물을 지급했다"며 "이름을 표기하는 과정에서 실수가 생겼고, 같은 일이 일어나지 않도록 하겠다"고 말했습니다.(사진=광주 남구 제공, 연합뉴스)