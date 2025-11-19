폭로자 "증거 모두 진짜" 입장 번복에…이이경 측 "피해 극심, 선처 없이 강경 대응" 천명

배우 이이경 측이 사생활 관련 폭로자에 대해 강경한 법적 대응을 계속 이어가겠다는 입장을 밝혔다.



19일 이이경의 소속사 상영이엔티는 "당사는 이이경에 대한 게시물의 작성자에 대하여 협박 및 정보통신망법상 명예훼손 혐의로 법적 대응을 진행했다. 지난 3일, 사건을 인지하고 신속하게 고소장을 제출한 이후 고소인 진술 조사를 마쳤으나, 피고소인에 대한 신원을 확보하고 수사기관의 수사를 거쳐 사건이 종결되기까지는 다소 시간이 걸리는 것으로 알고 있다"며 "법률대리인을 통해 진행 상황을 확인 중에 있으며 결과가 조속히 나올 수 있도록 최대한 협조하고 있다"고 현재 상황을 알렸다.



이어 소속사는 "작성자 및 유포자들의 악의적인 행위로 인해 배우와 소속사의 피해가 극심"하다며 "해당 행위에 대하여 국내외를 불문하고 처벌을 받는 것으로 인지하고 있는 만큼 당사는 다소 시일이 걸리더라도 선처 없이 강경 대응을 이어갈 예정이다"라고 강조했다. 그러면서 지속적인 악성 게시글에 대한 제보를 부탁했다.



앞서 A 씨는 온라인에 이이경으로 추정되는 인물과 주고받은 카카오톡 대화, 인스타그램 DM 메시지 내용을 공개했다. 해당 메시지에는 신체 사진을 요구하거나 욕설, 음담패설 등이 담겨 충격을 줬다. 이에 대해 이이경 소속사 상영이엔티는 A 씨에 대한 법적 강경 대응 의사를 표명했고, 그러자 A 씨는 자신의 폭로 내용은 AI로 만든 가짜였다며 "악성 루머를 퍼트려 죄송하다"고 사과했다.



이후 사건이 일단락되는 듯했으나, A 씨가 다시 SNS에서 "AI 아니어서 억울하다"라며 자신의 주장을 번복했다. 급기야 19일 "사실 저는 겁이 나서 모든 것이 거짓말이라고 말했다. 혹시 고소를 당하거나 돈을 물어야 할까 봐, 가족에게 부담 줄까 봐 거짓말했다", "AI는 연예인이라면 사진을 절대 만들 수 없고, 그런 방식으로 AI를 사용한 적이 없다", "제가 올린 증거는 모두 진짜였다"라고 글을 올려 파장이 커졌다.



(SBS연예뉴스 강선애 기자)