장동혁 "정부, 기업 친화적인지 의문…족쇄 푸는 데 최선"

장동혁 국민의힘 대표는 "성장 중심으로 규제를 혁파하고 기업이 숨 쉴 수 있는 환경을 만드는 게 정부의 역할"이라고 강조했습니다.
장 대표는 오늘(19일) 서울 중구 대한상공회의소 챔버 라운지에서 열린 '국민의힘-대한상의 정책 간담회'에서 "기업이 세계를 무대로 자유롭게 뛰는 동안 정부는 기업이 지치지 않게 뒷받침해야 한다"고 말했습니다.
장 대표는 "최근 기업이 우려하는 상법 개정안들이 계속 통과되고, 중대재해처벌법을 엄격히 적용하며 기업이 숨 쉴 공간이 줄고 있다"며 "이 정부가 과연 기업 친화적으로 기업이 숨 쉴 수 있도록 경제 환경을 만들고 있는지 많은 분이 의문을 가진다"고 지적했습니다.
그러면서 "(정부가) 사회적 합의 없이 정년 연장법도 추진하려 한다"고 비판했습니다.
장 대표는 "기업이 살아야 노동시장이 살고, 노동시장이 살아야 청년의 희망과 일자리가 열린다"며 "국민의힘은 기업의 발목을 잡는 족쇄를 푸는 데 최선을 다하겠다"고 지적했습니다.
송언석 원내대표는 "기업이 새로운 도전을 과감하고 자유롭게 시도하게 규제의 틀을 근본적으로 바꿔야 한다"며 "노란봉투법, 더 센 상법으로 대표되는 기업 하기 어려운 환경을 개선하기 위한 제도적 개선이 무엇보다 시급하다"고 말했습니다.
이어 "성장 중심 산업 정책을 만들고 계단식 규제 구조를 개선하도록 국회 차원에서 입법에 노력하겠다"고 강조했습니다.
