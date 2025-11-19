김혜수도 동참했다…'사람과 고기', 셀럽 상영회 개최

이미지 확대하기

배우 김혜수가 영화 '사람과 고기' 셀럽 상영회를 개최하며 영화를 응원하는 마음을 표현했다.'사람과 고기'는 우연히 뭉친 노인 3인방이 '공짜'로 고기를 먹으러 다니며 살 '맛' 나는 모험을 펼치는 유쾌 발칙 뭉클한 인생 이야기를 담은 작품.영화의 재미와 메시지에 감동한 셀럽들의 지지와 기업의 후원이 이어지고 있다. 이 가운데 김혜수가 '사람과 고기' 셀럽 응원 상영회 7탄을 진행한다.김혜수는 한 명의 관객들이라도 더 보길 바라는 마음으로 아직 영화를 보지 못한 관객들에게 영화를 볼 수 있는 자리를 마련했다. 특히 이번 응원 상영회의 경우, 좀 더 편히 관객들이 시간을 낼 수 있도록 주말을 포함 2회의 상영이 진행된다. 김혜수의 배려와 속 깊은 마음을 엿볼 수 있다.김혜수가 후원하는 셀럽 응원 상영회에 관한 자세한 내용은 '사람과 고기' 배급사 트리플픽쳐스 SNS를 통해 공개될 예정이다.'사람과 고기'는 지난 10월 7일 개봉해 전국 3만 명의 관객을 돌파했다. 배우 최강희, 유태오, 김태리, 명필름 심재명 대표 등이 셀럽 상영회를 개최하거나 공개적인 관람 독려 메시지를 내며 영화를 응원하고 있다.(SBS연예뉴스 김지혜 기자)