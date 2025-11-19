엡스타인 문건 공개법안 통과…사실상 '만장일치'

<앵커>



미국 미성년자 성착취범으로 기소됐다가 감옥에서 목숨을 스스로 끊은 고 제프리 엡스타인의 관련 수사 기록이 공개될 예정입니다. 미 의회는 사실상 만장일치로 공개 법안을 통과시켰습니다. 이에 트럼프 미 대통령 등 정재계 거물급 인사들의 범죄 연관 의혹에 관심이 쏠리고 있는데, 트럼프 대통령은 자신에 대한 의혹을 거듭 부인했습니다.



장선이 기자입니다.



<기자>



미국 하원이 현지시간 18일 고 제프리 엡스타인 사건 자료 공개를 의무화하는 법안을 가결했습니다.



찬성 427명, 반대 1명으로 사실상 만장일치였습니다.



공화당 지도부는 그동안 표결을 저지해 왔지만, 하원 내 초당파 그룹과 트럼프 지지층 내부의 압박, 여론의 요구에 밀리면서 입장을 바꾼 것으로 풀이됩니다.



이어 상원도 만장일치 동의 속에 표결 절차를 생략하고 법안을 신속 처리했습니다.



[척 슈머/미 상원 민주당 원내대표 : 모든 문서가 공개되어야 합니다. 어떤 농간도 없어야 하고 법무부가 부패했다는 것을 우리가 알 수 있어야 합니다.]



트럼프 대통령이 서명하게 되면 법안은 효력을 발휘합니다.



법안에는 지난 2019년 수감 중 사망한 제프리 엡스타인 관련 수사 기록 등을 법무부가 공개하도록 하는 내용이 담겼습니다.



이번 공개 대상에는 트럼프 대통령을 포함해 엡스타인과 교류했던 정재계 인사들과 관련된 내용이 포함될지가 관심입니다.



앞서 트럼프 대통령은 하원 표결을 앞두고 기록 공개 찬성 쪽으로 돌연 입장을 바꿨습니다.



어차피 공화당 내 이탈표가 적지 않을 것으로 예상됐기 때문으로 분석됩니다.



트럼프 대통령은 엡스타인의 범죄와 관련이 없다고 거듭 주장하며, 오히려 민주당 인사들이 엡스타인에게 돈을 받았다고 주장했습니다.



[도널드 트럼프/미국 대통령 : 저는 제프리 엡스타인과 아무런 관련이 없습니다. 저는 그가 '병든 성적 일탈자'라고 생각해서 수년 전에 제 클럽에서 그를 쫓아냈는데, 제가 옳았다는 것이 밝혀진 것 같습니다.]



공개되는 문건의 내용에 따라 미국 정가에 큰 파장이 예상됩니다.



(영상편집 : 정성훈)