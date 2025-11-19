'어깨 부상' 이소영, 수술받고 재활 돌입…계약 해지 절차

▲ 리시브하는 IBK기업은행의 이소영
여자 프로배구 IBK기업은행에 계약 해지를 요청한 베테랑 아웃사이드 히터 이소영(31)이 어깨 수술을 받고 재활에 들어갑니다.
오늘(19일) IBK기업은행에 따르면 이소영은 훈련 중 다쳤던 어깨 부위에 대한 수술을 전날 서울 강남구 청담동의 한 병원에서 받았습니다.
수술은 성공적으로 끝난 것으로 전해졌습니다.
이소영은 6주 정도 안정 기간을 거친 뒤 재활에 들어갈 예정입니다.
그는 지난달 26일 경기도 용인시 기흥 연습체육관에서 수비 훈련 중 공을 받으려고 코트 바닥에 구르다가 팔꿈치 부분이 부딪히면서 어깨에 무리가 가 결국 수술대 위에 올랐습니다.
어깨 수술과 재활을 놓고 고민했으나 통증이 사라지지 않아 수술을 선택했습니다.
그는 KT&G(현 정관장) 소속이던 2022-2023시즌이 끝난 후 오른쪽 어깨 회전근 수술을 받고 8개월 가까이 재활하기도 했습니다.
그는 재활을 마친 뒤 2023-2024시즌 종료 후 자유계약선수(FA)로 풀려 3년간 연봉 총액 7억 원(연봉 4억 5천만 원, 옵션 2억 5천만 원)에 계약하며 기업은행으로 옮겼으나 활약은 기대에 못 미쳤습니다.
이적 첫해인 2024-2025시즌 34경기(99세트)에 주로 교체 출전하며 총 69득점에 그쳤습니다.
이번 2025-2026시즌 들어서도 지난달 19일 GS칼텍스와 경기에 교체 출전했고, 같은 달 24일 페퍼저축은행과 경기에 교체로 나서는 등 두 경기 출전에 머물렀습니다.
이소영은 설상가상으로 어깨 수술로 시즌을 접게 되자 구단에 계약 해지를 요청했습니다.
그는 구단을 통해 "팬과 구단, 그리고 팀 동료들에게 너무 죄송스러운 마음뿐"이라면서 "현재 상태에서 더 이상 팀에 도움이 될 수 없는 상황이라고 판단해 계약 해지를 구단에 요청했다"고 전했습니다.
구단은 이소영의 요청을 수용했고, 치료비와 재활 비용 일부를 부담하기로 했습니다.
구단은 조만간 계약 해지를 위해 한국배구연맹(KOVO)을 통해 이소영을 자유신분선수로 공시하는 절차를 밟을 계획입니다.
(사진=한국배구연맹 제공, 연합뉴스)