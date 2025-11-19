부천 돌진사고 피해자 2명 추가로 숨져…사망자 총 4명으로

▲ 부천 제일시장 트럭 돌진 사고

부천 제일시장 트럭 돌진 사고 피해자 2명이 추가로 숨지면서 이번 사고로 인한 사망자 수가 모두 4명으로 늘었습니다.오늘(19일) 경기남부경찰청에 따르면 지난 13일 사고 당시 중상자로 분류됐던 20대 남성과 80대 여성이 지난 18일 오전과 오늘 오전 각각 숨졌습니다.이들은 사고 당시 시장을 방문했던 행인들로, 돌진 사고로 크게 다쳐 그간 연명치료를 받아왔던 것으로 전해졌습니다.이로써 이번 사고로 인한 사망자는 당일 숨진 60대와 70대 여성 2명을 포함해 총 4명이 됐습니다.나머지 부상자 17명 중 생명에 지장이 있을 만한 중상자는 없는 것으로 파악됐습니다.경찰은 교통사고처리특례법상 치사상 혐의로 구속된 운전자 A(67) 씨를 이번 주 중 검찰에 송치할 방침입니다.A 씨는 지난 13일 오전 부천시 오정구 원종동 제일시장으로 1t 트럭으로 돌진 사고를 내 21명의 사상자를 낸 혐의를 받고 있습니다.조사 결과 A 씨 트럭은 사고 직전 1∼2ｍ 후진했다가 132ｍ를 질주하면서 피해자들과 시장 매대를 잇달아 들이받은 것으로 파악됐습니다.페달과 브레이크를 비추는 트럭 내 '페달 블랙박스'에서는 A 씨가 사고 당시 브레이크가 아닌 가속 페달을 밟는 모습이 담겼습니다.A 씨는 지난 16일 구속 전 피의자 심문(영장실질심사)에 나서면서 "모야모야병이 너무 심하다"며 사고와의 연관성을 주장했는데, 경찰은 의혹 해소를 위해 의사협회 등에 의료 자문할 방침입니다.모야모야병은 뇌에 피를 공급하는 혈관이 좁아지는 희귀성 질환으로, 뇌출혈·마비·감각 이상·발작 등 증상이 나타날 수 있습니다.그러나 A 씨는 사고 당일인 지난 13일 조사 과정에서는 모야모야병과 관련한 질문에 "운전하는 데 전혀 지장이 없다"면서 "의사나 약사로부터 '운전하지 말라'는 이야기를 들은 적도 없다"고 답변한 바 있습니다.(사진=연합뉴스)