에이프릴 윤채경, 싱글대디 이용대와 1년째 열애 중?…"사생활 확인 불가"

그룹 에이프릴 출신 배우 윤채경(29)과 배드민턴 국가대표 출신 이용대(37)가 열애설에 휩싸였다.



19일 한 매체는 윤채경과 이용대가 8살 나이 차이를 뛰어넘고 연인으로 발전해 1년째 열애 중이라고 보도했다. 특히 이 매체는 두 사람이 주위에 서로를 연인이라고 소개하는 등 진지하게 만남을 이어가고 있다고 덧붙였다.



이번 열애설과 관련해 관련해 윤채경의 소속사 PA엔터테인먼트 측은 "사생활이라 확인이 어렵다"라는 입장을 내며 말을 아꼈다.



윤채경은 지난 2012년 그룹 퓨리티 멤버로 데뷔했으나 팀 해체 후 '카라 프로젝트', '프로듀스101' 등을 통해 얼굴을 알렸다. 이후 2016년 에이프릴 멤버로 재데뷔했고, 다시 팀이 해체한 후에는 배우로 전향해 '1시 11분 너에게 가는 시간', '고려거란전쟁', '컨피던스맨 KR' 등에 출연했다.



이용대는 배드민턴 국가대표 출신으로 2008 베이징 올림픽 혼합 복식 금메달, 2012 런던 올림픽 남자 복식 동메달, 2014 인천 아시안게임 단체전 금메달·남자 복식 은메달 등을 목에 걸었다. 그는 2017년 배우 변수미와 결혼했으나, 1년 만에 이혼 후 홀로 딸을 양육하고 있다.



[사진=윤채경, 이용대 인스타그램]



강선애 기자



(SBS연예뉴스 강선애 기자)