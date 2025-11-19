'중일 갈등' 연예계로 확산…중국서 '한일령' 본격화하나?

▲ 일본 보이그룹 JO1(제이오원)

▲ 일본 보이그룹 JO1 중국 광저우 팬미팅 취소 공지

다카이치 사나에 일본 총리의 '타이완 유사시 개입' 시사 발언 이후 깊어지는 중일 갈등이 연예계로까지 급격히 확산하는 분위기입니다.사실상의 '한일령'으로 치닫고 있는 중국의 보복 조치로, 여행업계와 극장가가 직격탄을 맞은 데 이어 양국의 대중문화 영역에서까지 긴장이 고조되고 있습니다.홍콩 일간 성도일보와 중국신문망 등에 따르면 중국 음원플랫폼 QQ뮤직은 지난 17일 소셜미디어 계정을 통해 일본 보이그룹인 JO1(제이오원)의 광저우 팬 파티(팬미팅) 행사가 불가피한 이유로 취소됐다고 밝혔습니다.행사는 오는 28일 광저우 ICC 환마오톈디에서 열릴 예정이었습니다.QQ뮤직 측은 이에 따라 오늘(19일)로 예정된 VIP 멤버 전용 이벤트도 취소됐다고 설명했습니다.JO1은 '프로듀스 101 재팬' 시즌1을 통해 2020년 데뷔한 11인조 보이그룹으로 CJ ENM과 요시모토흥업이 한일합작으로 설립한 라포네 엔터테인먼트 소속입니다.중국에서 일본 아이돌의 공식 행사가 취소된 데 이어 일본에서는 한국 걸그룹의 중국인 멤버 관련 논란이 불거졌습니다.걸그룹 에스파가 일본 NHK 연말 특집 프로그램 '홍백가합전'에 출연한다는 소식이 전해진 뒤 에스파의 중국인 멤버인 닝닝의 출연을 막아야 한다는 청원이 제기됐습니다.앞서 닝닝은 2022년 소셜미디어에 원자폭탄 폭발 직후 생기는 '버섯구름'과 유사한 형태의 조명을 공개하면서 일본에서 한 차례 논란을 겪은 바 있습니다.중일 갈등 심화 속에 당시 논란이 소환되면서 그의 홍백가합전 출연을 취소해야 한다는 청원이 제기된 것입니다.청원에는 홍백가합전이 일본의 중요한 공식 행사이며, 역사의식이 부족한 언행을 용인하면 일본의 국제적 이미지에 손상을 줄 뿐만 아니라 히로시마 원폭 피해에 상처를 줄 것이라는 내용이 담긴 것으로 알려졌습니다.에스파가 최근 중일 외교 긴장 국면의 최대 피해자로 부상했다는 지적이 나오고 있다고 성도일보는 짚었습니다.이런 가운데 중국에 진출한 일본 연예인들은 '하나의 중국' 원칙을 지지한다는 발언을 해 눈길을 끌고 있습니다.중국 본토 예능에도 출연한 적 있는 일본 가수 메이리아(MARiA)는 웨이보에 "중국은 내게 두 번째 고향이며 중국 친구들은 모두 내가 소중히 여기는 가족"이라면서 "나는 영원히 '하나의 중국'을 지지한다"고 글을 올렸습니다.일본 배우 야노 코지는 "중국은 나의 두 번째 고향일 뿐만 아니라 '집'을 새로이 인식하게 해준 곳"이라며 "나는 '하나의 중국' 원칙을 영원히 지지하며, 여러분을 영원히 사랑한다"고 밝혔습니다.야노 코지는 중국의 영화와 드라마에서 일본군 장교로 출연한 적 있습니다.일본 연예인들의 잇단 선언은 지난해 타이완 연예인들이 중국 본토의 여론 압박 속 '하나의 중국'을 외쳤던 현상을 떠올리게 하고 있습니다.중국은 '하나의 중국'이라는 원칙 하에 대만을 자국 영토라고 주장하고 있으며 다카이치 총리의 최근 발언이 이 원칙을 심각하게 위배했다고 비판하고 있습니다.(사진=hk01 캡처, QQ뮤직 공지사항 캡처, 연합뉴스)