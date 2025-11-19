유명식당 동생 명의로 바꾸고 "돈 없다"…고액 체납액 5천여억 원

▲ 100억원 넘게 체납한 A 씨의 실거주에서 발견된 명품 에르메스 가방

이미지 확대하기

▲ 박해영 국세청 징세법무국장이 재산은닉 혐의가 있는 고액·상습 체납자에 대해 서울시, 경기도 등 7개의 광역지방자치단체와 공조해 합동 수색을 실시한 결과를 설명하고 있다.

○○시에 거주하는 체납자 A 씨는 지방세 등 1억 2천만 원을 10년째 납부하지 않고 있습니다.수차례에 걸친 체납 사실 안내와 납부 독려에도 본인 명의의 재산이 없고 납부할 여력이 되지 않는다고 주장했습니다.하지만 A 씨는 ○○시 시내에서 유명 음식점을 6년간 운영한 후 동생 앞으로 사업자 명의를 변경해 계속 운영 중이며, ○○구 소재 배우자 명의의 고가 아파트에 거주하고 있었습니다.이에 ○○시는 A 씨의 가택수사를 실시해 현장에서 500만 원을 징수하고 고가의 귀금속을 압류했습니다.□□군 관내에서 부동산 신축 사업을 하던 B 씨는 수년간 발생한 지방세를 고의로 납부하지 않아 1억 1천7백만 원을 체납했습니다.그는 여러 차례의 납부 독촉에도 면담을 회피하는 등 불성실한 태도를 보였습니다.이에 □□군은 지방세징수법에 따라 B 씨에게 명단 공개 예고를 하며 공탁금 회수청구권을 압류했고, 부동산 공매 등 철저한 재산 추적과 체납처분 통해 지방세 체납액 1억 1천3백만 원을 징수했습니다.올해 지방세 및 지방행정제재·부과금을 1년 이상 1천만 원 넘게 내지 않아 명단에 이름을 올린 '고액 체납자'는 총 1만 621명(법인·개인 포함)으로 전년 대비 3.4% 증가했습니다.이중 지방세 체납자는 9천153명입니다.이들 고액 체납자들이 내지 않은 세금은 총 5천277억 900만 원입니다.체납액이 1천만 원 초과∼3천만 원 이하인 체납자는 5천787명으로 전체의 63.2%를 차지했습니다.체납액이 10억 원을 넘는 경우는 35명이었습니다.지방행정제재·부과금을 체납자는 1천468명이고, 체납액은 1천14억 7천만 원입니다.체납액이 1천만 원 초과∼3천만 원 이하인 체납자는 902명으로 전체의 61.4%였습니다.10억 원 이상을 체납한 사람은 11명이었습니다.개인 체납자를 연령대별로 보면 지방세의 경우 50대 체납자가 1천867명(32.1%)으로 가장 많았습니다.60대 1천635명(28.1%), 40대 1천105명(19.0%)이었습니다.지방행정제재·부과금 체납자는 60대가 404명(34.7%)으로 가장 많았고, 50대와 70대가 각각 245명(21.1%)이었습니다.올해 최고 개인 체납자는 경기에 사는 최 모(56) 씨로 체납액은 324억 5천100만 원이었습니다.최 씨는 기존 체납자를 합한 상위 10위 명단에서도 1위를 차지했습니다.지방행정제재·부과금 최고 체납자는 경기의 최 모(79) 씨로, 체납액은 25억 500만 원이었습니다.기존 체납자를 포함한 상위 10위 명단에서 1위는 서울의 유 모(50) 씨로 체납액은 27억 7천400만 원이었습니다.최 씨는 이 명단 2위에 이름을 올렸습니다.행안부는 체납에 대한 경각심을 제고하기 위해 매년 11월 셋째 주 수요일에 전국 지방정부와 동시에 고액·상습 체납자 명단을 공개해왔습니다.각 지방정부는 명단 공개를 위해 매년 1월 1일을 기준으로 대상자를 추출한 뒤 지방세심의위원회의 심의를 거쳐 선별된 공개 대상자에게 소명할 기회를 주고 6개월이 지난 후 이를 재심의해 명단 공개 대상자를 확정합니다.공개대상자가 소명 기간에 체납액의 50% 이상을 납부하거나 체납액이 1천만 원 미만이 되는 경우 등은 공개 대상에서 제외합니다.한순기 행안부 지방재정경제실장은 "납세의무 이행은 국민의 기본 의무이자 정의의 출발점"이라며 "성실한 납세가 존중받는 사회를 만들기 위해, 고의적 체납은 모든 수단을 동원하여 끝까지 추적하겠다"라고 말했습니다.(사진=연합뉴스)