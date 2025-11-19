뉴스

올해 대기업 인사 트렌드는…1970년대생 고위급 전진 배치

한지연 기자
작성 2025.11.19 11:10 조회수
프린트기사 본문 프린트 글자 크기
올해 대기업 인사 트렌드는…1970년대생 고위급 전진 배치
▲ 기업 자료화면

올해 대기업 임원 인사에서는 1970년대생 임원들이 고위급으로 전진 배치되는 것으로 나타났습니다.

기업분석전문 한국CXO연구소는 오늘(19일) 이 같은 내용을 포함해 최근 대기업 인사 트렌드를 분석한 결과를 공개했습니다.

올해 3분기 기준 삼성전자에서 1970년대생 사장은 용석우(1970년) 영상디스플레이사업부장, 최원준(1970년) MX사업부 COO(최고운영책임자), 마우로 포르치니(1975년) CDO(최고디자인책임자) 3명입니다.

부사장 320여 명 중에서도 1970년대생 비중은 61% 수준으로, 그중 7%는 1975년 이후 출생자였고 2026년 인사에서는 해당 비율이 10%를 넘어설 가능성이 크다고 연구소는 전망했습니다.

SK그룹은 최근 인사에서 1970년대생 사장을 5명 배출했습니다.

LG전자는 아직 1970년대생 사장이 나오지 않은 상황에서 올해 첫 배출 여부를 주목할 만합니다.

LG전자 부사장급 중 1970년대생 비중은 현재 20% 내외로, 내년에는 30%대로 높아질 것으로 전망됩니다.

현대자동차는 이번 인사에서 부사장 승진자가 3∼6명 나올 것으로 관측됩니다.

이 경우 현대차 부사장 중 1970년대생 비중은 올해 3분기 32%에서 내년 40%로 높아질 수 있습니다.

1982∼1989년생인 30대 후반에서 40대 초반 젊은 임원 발탁도 확대되는 추세입니다.

현재 국내 100대 기업에서 해당 연령대 임원은 약 100명이 활동 중으로, 내년에는 이들 임원 층이 한층 두터워질 전망입니다.

한편 한국CXO연구소 오일선 소장은 "경영 효율성 차원에서 이번 대기업 인사에서 임원 수가 줄어들 수 있다"며 "다양성 강화를 위해 여성 및 ESG(환경·사회·지배구조) 관련 임원 자리는 늘어날 수 있다"고 말했습니다.
Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
경제 365
이 기사의 덧글 보기 0
이 기사 좋아요 하기 0
한지연 기자 사진
한지연 기자페이지 바로가기
    SBS 연예뉴스 가십보단 팩트를, 재미있지만 품격있게!

    이 시각 인기기사

    많이 본 뉴스

    스브스프리미엄

    스브스프리미엄이란?
      스브스프리미엄더 보기
      연합뉴스 - 국내최고 콘텐츠판매 플랫폼
      페이지 최상단으로 가기
      SBS 정보
      • SBS
      • 기사 관련문의 : 02-2061-0006
      • 뉴스 기사제보 : 02-2113-6000
      • Email : sbs8news@sbs.co.kr
      • 대표이사 : 방문신
      • 편집 책임자 : 김수형
      SBSi 정보

      Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지