올해 대기업 인사 트렌드는…1970년대생 고위급 전진 배치

▲ 기업 자료화면

올해 대기업 임원 인사에서는 1970년대생 임원들이 고위급으로 전진 배치되는 것으로 나타났습니다.기업분석전문 한국CXO연구소는 오늘(19일) 이 같은 내용을 포함해 최근 대기업 인사 트렌드를 분석한 결과를 공개했습니다.올해 3분기 기준 삼성전자에서 1970년대생 사장은 용석우(1970년) 영상디스플레이사업부장, 최원준(1970년) MX사업부 COO(최고운영책임자), 마우로 포르치니(1975년) CDO(최고디자인책임자) 3명입니다.부사장 320여 명 중에서도 1970년대생 비중은 61% 수준으로, 그중 7%는 1975년 이후 출생자였고 2026년 인사에서는 해당 비율이 10%를 넘어설 가능성이 크다고 연구소는 전망했습니다.SK그룹은 최근 인사에서 1970년대생 사장을 5명 배출했습니다.LG전자는 아직 1970년대생 사장이 나오지 않은 상황에서 올해 첫 배출 여부를 주목할 만합니다.LG전자 부사장급 중 1970년대생 비중은 현재 20% 내외로, 내년에는 30%대로 높아질 것으로 전망됩니다.현대자동차는 이번 인사에서 부사장 승진자가 3∼6명 나올 것으로 관측됩니다.이 경우 현대차 부사장 중 1970년대생 비중은 올해 3분기 32%에서 내년 40%로 높아질 수 있습니다.1982∼1989년생인 30대 후반에서 40대 초반 젊은 임원 발탁도 확대되는 추세입니다.현재 국내 100대 기업에서 해당 연령대 임원은 약 100명이 활동 중으로, 내년에는 이들 임원 층이 한층 두터워질 전망입니다.한편 한국CXO연구소 오일선 소장은 "경영 효율성 차원에서 이번 대기업 인사에서 임원 수가 줄어들 수 있다"며 "다양성 강화를 위해 여성 및 ESG(환경·사회·지배구조) 관련 임원 자리는 늘어날 수 있다"고 말했습니다.