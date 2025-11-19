[속보] 신임 중앙지검장에 박철우…대검 반부패부장에 주민철

▲ 신임 서울중앙지검장 박철우

대장동 항소포기 사태 이후 정진우 검사장이 사임하며 공석이 된 서울중앙지검장에 박철우 검사장이 임명됐습니다.법무부는 오늘(19일) 오전 검찰 고위 간부 인사를 단행해 박 전 대검찰청 반부패부장을 서울중앙지검장으로 전보 인사했습니다.박 검사장은 대검 반부패부장으로 근무하며 대장동 항소 포기 결정 과정에도 실무적으로 관여한 인물 중 한 명입니다.박 검사장이 이동하며 공석이 된, 전국 특수 사건을 지휘하는 대검 반부패부장에는 문재인 정부 당시 법무부 검찰과장 등을 지낸 주민철 서울중앙지검 중요경제범죄조사2단 부장검사가 승진 임명됐습니다.공석이었던 서울고검 차장검사에는 정용환 서울고검 감찰부장이 신규 보임했고, 수원고검장과 광주고검장에는 이정현·고경순 법무연수원 연구위원이 각각 임명됐습니다.법무부는 "이번 인사는 서울중앙지검장 사직 등으로 인해 발생한 결원을 충원해 검찰 조직의 안정을 도모하고, 그와 함께 대검검사급 검사의 인적 쇄신도 함께 고려했다"고 설명했습니다.(사진=연합뉴스)