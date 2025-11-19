밴드 클라우디안, 유럽 투어 앞두고 새 싱글 'GARDENER' 발표

밴드 클라우디안(CLOUDIAN)이 새 싱글로 돌아온다.



19일 오전 크롬엔터테인먼트는 "밴드 클라우디안이 20일 오후 6시 새 싱글 'GARDENER'를 발매한다. 유니크한 음악색으로 존재감을 드러냈던 클라우디안은 이번 신보를 통해 음악을 넘어선 종합 예술로 영역을 넓혀 국내외 팬들에게 신선한 즐거움을 선사할 예정이다"고 전했다.



전일 공식 채널을 통해 티저 영상도 오픈됐다. 동양의 산수화를 연상케 하는 공간 속에 자리한 멤버 브라이튼의 모습과 함께 강렬한 신곡 일부가 담긴 티저 영상은 이들의 한계 없는 음악적 변신을 예고하며 음악팬들의 기대감을 높였다.



클라우디안의 신보 'GARDENER'는 지난해 발매된 'Reckless One' 이후 11개월 만에 선보이는 앨범으로 단순한 음악을 넘어 한 편의 영화를 보는 듯한 감각을 선사하고자 한다. 그동안 록 메탈 사운드를 기반으로 다양한 장르를 혼합해 온 음악을 발표했던 이들은 신보 속에 독창적인 음악 세계와 예술성을 녹여낼 계획이다.



한편 클라우디안은 오는 21일부터 29일까지 첫 번째 유럽 투어를 개최, 글로벌 팬들과의 만남을 앞두고 있다.



사진 : 크롬엔터테인먼트







(SBS연예뉴스 강경윤 기자)