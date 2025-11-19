뉴스

[자막뉴스] "유담 유사 사례 많아" 손사래…"그래?" 진짜 뒤져봤더니 '헉'

김민정 기자
작성 2025.11.19 11:16 수정 2025.11.19 11:20 조회수
유승민 전 의원의 딸 유담 씨의 교수 임용과 비슷한 경력의 임용 사례가 많았다는 인천대 주장과 달리, 박사학위 취득 6개월 내 임용된 인천대 인문사회계 전임교원 중 유 씨와 비슷한 경력을 가진 사례가 극소수였던 걸로 확인됐습니다.

진선미 더불어민주당 의원실에 따르면 1994년부터 올해까지 박사 취득 6개월 이내 인문사회계 전임교원 임용자는 총 18명.

유 씨와 비슷한 경력 조건으로 임용된 사례는 2020년 임용된 정치외교학과 A교수와 1994년 임용된 B교수, 2 명입니다.

동국대 법대를 졸업한 유 씨는 연세대 석사, 고려대 박사학위 취득 약 두 달 만인 지난 5월 인천대 2025학년도 2학기 전임교원 초빙 공고에 지원해 23대 1의 경쟁률을 뚫고 최종 합격했습니다.

1차 심사에서 50점 만점에 38.6점으로 2위를 기록했는데, 학력·경력 항목에서 모두 만점을 받았습니다.

유 씨 경력은 석사 과정 중 1년 동안 두 과목을 대학에서 강의한 것, 박사학위 취득 직후 고려대 경영전략실 박사후연구원으로 약 75일 근무한 것, 이렇게 2건입니다.

반면 자료에서 확인되는 다른 임용자들의 경력은 대부분 최소 2년에서 최대 19년에 달했습니다.

유 씨처럼 경력 건수 기준으로 2건에 그치면서, 경력 기간도 2년 미만인 사례는 A, B 교수 단 두 명뿐이었습니다.

그런데 이 두 교수도 한 교수는 서울대 학·석사, 미국 오리건주립대 박사 학위를 따고 SSCI급 단독 논문 1편을 포함해 논문 2편을 낸 연구자라 유 씨와는 경력이 다르고, 다른 한 교수는 1994년 임용자라 임용 환경이 지금과 많이 달랐다는 지적입니다.

인천대는 지난 국정감사 기간 국회 교육위원회에 제출한 서면 답변에서 "인천대는 경력보다 연구잠재력과 연구질적 우수성을 중심으로 채용을 진행하고 있다"며 "박사학위 취득 후 6개월 내 임용된 교원이 48명, 인문사회도 18명에 달한다"고 주장한 바 있습니다.

(취재 : 김민정, 영상편집 : 이승희, 제작 : 디지털뉴스편집부)
