'모범택시3', 빌런 6인 포스터 전격 공개…섬뜩한 아우라의 정체는?

SBS 새 금토드라마 '모범택시3'가 새 시즌을 뒤흔들 강력한 빌런들의 모습을 스페셜 포스터를 전격 공개했다.



오는 21일(금) 첫 방송되는 SBS 새 금토드라마 '모범택시3'(극본 오상호/연출 강보승)는 동명의 웹툰을 원작으로 한 시리즈물로, 베일에 가려진 택시회사 무지개 운수와 택시기사 김도기가 억울한 피해자를 대신해 복수를 완성하는 사적 복수 대행극이다. 전 시즌이 2023년 이후 방영된 국내 지상파 및 케이블 드라마 전체 시청률 5위(21%)를 기록하며 한국형 시즌제 드라마의 성공 사례로 우뚝 선 만큼, 확신의 메가IP '모범택시'의 귀환에 시청자들의 관심이 모이고 있다.



이 가운데 '모범택시3' 측이 스펙터클한 스케일로 돌아온 빌런 6인의 포스터를 공개해 이목을 집중시킨다. 앞서 '모범택시' 시리즈에서는 불법 동영상의 왕 '박양진' 역의 백현진, 빌런 끝판왕 대모 '백성미' 역의 차지연, 보이스피싱 빌런 '림여사' 역의 심소영 등 악랄한 빌런들이 임팩트를 선사하며 김도기(이제훈 분)와 '무지개 운수' 식구들의 통쾌한 활약을 이끌어낸 바 있다. 이에 새로운 시즌에서는 어떤 사건 에피소드와 빌런들이 등장할지, 시청자들의 관심이 모이고 있다.



공개된 포스터 속에는 더욱 극악무도한 범죄로 시즌3를 강타할 빌런들의 출몰이 예고돼 시선을 사로잡는다. 이들은 실루엣 만으로도 강렬한 존재감을 발산, 벌써부터 숨 막히는 긴장감을 자아낸다. 이에 각 에피소드의 안타고니스트로서 '무지개 5인방'과 팽팽한 대립각을 세워갈 배우들이 누구일지 궁금증을 높인다.



뿐만 아니라 각 빌런들이 내뿜는 분위기도 천차만별이다. 문신이 가득한 상반신으로 섬뜩한 야성을 내뿜는 빌런부터, 가녀리고 아리따운 실루엣 뒤로 얼음장처럼 차가운 기운을 내비치는 여성 빌런까지, 각기 다른 캐릭터를 가진 빌런들의 존재감이 흥미를 자극한다. 과연 이 6명의 빌런들이 어떤 섬뜩한 사건들로 또 한 번 시청자들의 분노지수를 치솟게 할지 귀추가 주목된다.



한편, 강보승 감독은 앞서 인터뷰를 통해 "다양한 빌런에 따라 변하는 도기의 부캐와 액션이 '모범택시'의 관전 포인트인 만큼, 각 사건의 빌런 캐릭터 구축에 공들였다. 그 빌드업의 일환으로 사건의 배경이 되는 빌런들의 공간을 연출할 때도 미술적으로 공을 많이 들였다. 또 빌런으로 합류해 주신 배우들의 뛰어난 연기 에너지가 휘발되지 않도록, 카메라의 위치를 간결하고 정확하게 잡을 수 있도록 노력했다"라고 귀띔했다. 이에 더욱 강력해진 빌런들과 함께 한층 짜릿한 카타르시스를 선사할 '무지개 5인방'의 활약이 어떻게 펼쳐질지, '모범택시3' 첫 방송에 기대감이 모인다.



돌아온 K-케이퍼물의 근본 SBS 새 금토드라마 '모범택시3'는 오는 21일(금) 밤 9시 50분에 첫 방송될 예정이다.



강선애 기자



(SBS연예뉴스 강선애 기자)