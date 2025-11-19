'아바타: 불과 재', 새로운 시각적 향연…'바람 상인' 베일 벗다

이미지 확대하기

'판도라'의 새로운 모습을 그리며 또 한 번 놀라운 시각적 향연의 세계로 이끌 영화 '아바타: 불과 재'가 12월 17일, 전 세계 최초 개봉을 확정한 가운데 새롭게 등장하는 '바람 상인' 포스터와 특별관 포스터 4종을 공개하며 예비 관객들의 기대감을 끌어올린다.'아바타: 물의 길'에서 판도라의 드넓은 바다를 터전으로 살아가는 '멧케이나 부족'이 등장했다면, 이번 '아바타: 불과 재'에는 광활한 하늘을 항해하는 '바람 상인'이 새롭게 등장해 또 다른 매력의 볼거리를 선사할 예정이다.공개된 '바람 상인' 포스터에는 거대한 해파리를 닮은 모양과 오묘한 빛깔을 지닌 새로운 크리처 '메두소이드'와 수평선 위를 나는 '설리' 가족의 모습이 담겼다. 바람을 타고 판도라 상공을 누비며 살아가는 이들과 '설리' 가족이 앞으로 어떤 여정을 펼쳐나갈지 궁금증을 높인다.함께 공개된 4종의 특별관 포스터는 각 포맷마다 관객들이 즐길 수 있는 다양한 포인트를 생동감 있게 그려내 기대를 높인다. 특히 이번 작품 역시 IMAX부터 4DX, SCREENX, 돌비 시네마까지 다양한 포맷으로 찾아오는 만큼 역대급 시네마틱한 경험을 만끽할 수 있을 것으로 기대된다.먼저 IMAX 포스터는 판도라를 위협에 빠뜨릴 재의 부족 '바랑'(우나 채플린)의 포효가 담겼다. IMAX 포맷은 최대치의 화면 비율로 작품을 만나볼 수 있는 만큼 판도라를 파괴하려는 '바랑'과 이를 막고 모두를 지키기 위한 '설리' 가족 간의 전투를 압도적 스케일로 담아내 한시도 눈을 뗄 수 없게 할 예정이다.이어 4DX 포스터는 이들의 거대한 전투의 순간을 생생히 포착한 듯 화살의 시위를 당기고 있는 '네이티리'(조 샐다나)의 모습이 담겨 긴장감을 드높인다. 4DX 포맷은 다양한 특수효과를 결합한 입체적인 체험을 선사하는 바 격렬한 전투 장면뿐만 아니라 신비로운 판도라의 구석구석을 실감 나게 만나볼 수 있을 것으로 기대된다.SCREENX 포스터 또한 오직 '아바타' 시리즈에서만 만나볼 수 있는 압도적 경관을 담아내며 눈길을 사로잡는다. 거대한 '툴쿤'을 포함하여 다양한 크리처들이 세 개의 면에 걸쳐 그려지며 이들의 경이로운 여정을 극강의 몰입도로 담아낼 예정이다. 마지막으로 돌비 시네마 포스터에는 전장의 선두에 선 '제이크 설리'(샘 워싱턴)와 '네이티리'의 모습이 담겨 가슴을 웅장하게 한다.'아바타'는 2009년 혁신적인 기술력으로 신드롬을 일으키며 국내 1,362만 관객을 동원, 글로벌 흥행 수익 29억 2,371만 달러(약 4조 551억 원)를 거두며 역대 월드 와이드 흥행 순위 1위를 16년째 지키고 있는 영화다. 2022년 두 번째 이야기 '아바타: 물의 길' 역시 국내 1,080만 관객을 동원, 글로벌 흥행 수익 23억 2,025만 달러(약 3조 2,181억 원)를 거두며 역대 월드 와이드 흥행 순위 3위에 올랐다. 그리고 마침내 세 번째 이야기가 2025년 전 세계 영화 팬들을 찾아온다.'아바타: 불과 재'는 '제이크'와 '네이티리'의 첫째 아들 '네테이얌'의 죽음 이후 슬픔에 빠진 '설리' 가족 앞에 '바랑'이 이끄는 재의 부족이 등장하며 불과 재로 뒤덮인 판도라에서 펼쳐지는 더욱 거대한 위기를 담은 이야기로 국내 1,362만 관객을 동원하며 전 세계적인 흥행을 거둔 '아바타' 시리즈의 세 번째 작품이다.상상을 초월하는 세계관을 눈앞에 실현해 내는 제임스 카메론 감독이 전편과는 완전히 다른 위기를 맞이한 '설리' 가족의 스토리와 시리즈 최초로 등장하는 재의 부족, 이제껏 보지 못했던 판도라의 이면을 필두로 한층 더 강렬해진 시각적 향연 및 전례 없는 규모의 전투 등과 함께 더욱 새롭고 다채로운 '아바타' 세계관을 선보일 예정이다.또한 샘 워싱턴, 조 샐다나, 시고니 위버, 스티븐 랭, 케이트 윈슬렛 등 기존 시리즈에서 많은 사랑을 받았던 배우들이 또다시 활약을 펼칠 예정이며 우나 채플린, 데이빗 듈리스 등 이번 작품에서 새로운 캐릭터로 등장, 독보적인 존재감을 선보일 것으로 기대를 모은다.'아바타: 불과 재'는 12월 17일(수) 전 세계 최초 개봉한다.(SBS연예뉴스 김지혜 기자)