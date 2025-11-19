한국 첫 잠수함 '장보고함' 마지막 항해…34년 임무 마침표

▲ 장보고함

우리 해군의 잠수함 시대를 연 장보고함(SS-Ⅰ, 1천200t급)이 올 연말 퇴역을 앞두고 오늘(19일) 마지막 항해에 나섭니다.1992년 인수된 장보고함은 오늘 오후 진해군항을 출항해 약 2시간의 마지막 항해를 할 예정입니다.장보고함이 마지막 항해를 마치고 입항하면 진해군항에 정박한 모든 잠수함이 기적을 울리며 임무 완수를 축하할 예정입니다.장보고함은 1988년 독일 HDW조선소에서 건조를 시작해 1991년 진수했습니다.1992년 해군에 인수됐고 이듬해 6월 우리의 첫 번째 잠수함으로 취역했습니다.해군은 첫 잠수함의 함명을 통일신라 시대 청해진을 중심으로 해양을 개척했던 장보고 대사의 이름을 따 '장보고함'으로 명명했습니다.장보고함은 1992년부터 2025년까지 햇수로 34년간 지구 둘레 15바퀴가 넘는 약 34만 2천 마일(약 63만 3천㎞)을 안전하게 항해했습니다.특히 2004년 환태평양훈련에선 미국 항공모함을 포함한 함정 30여 척을 모의 공격하는 동안 단 한 번도 탐지되지 않는 등 대한민국 해군의 우수한 잠수함 운용 능력을 세계에 알리기도 했습니다.장보고함은 2023년까지 작전 임무를 수행하다 지난해 훈련함으로 전환돼 잠수함 승조원 교육훈련과 자격 유지 훈련 지원 등의 임무를 수행해왔습니다.(사진=해군 제공, 연합뉴스)