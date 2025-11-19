[자막뉴스] '이경실 달걀' 사이트 결국 폐쇄…"나쁜 달걀은 없다" 해명이 불 질렀나

방송인 이경실의 달걀 브랜드 '우아란'이 고가 판매 논란에 결국 공식 판매 사이트를 폐쇄했습니다.



이경실의 달걀 브랜드 우아란의 공식 판매 사이트 '프레스티지'는 현재 접속불가 상태입니다.



접속을 시도하면 '사이트 준비중'이라는 문구만 뜨고 있습니다.



프레스티지는 어제까지만 해도 온라인 접속이 가능했지만, 최근 우아란을 시중가보다 비싸게 판매한다는 지적이 나오면서 소비자들 항의가 빗발쳤습니다.



앞서 개그우먼 조혜련은 지난 16일 자신의 소셜미디어에 우아란을 찍어 올리며 "진짜 달걀 중 여왕" "너무 맛있다. 강추. 꼭 드셔보세요. 사람이 우아해져요"라는 홍보 글을 올렸습니다.



특히 달걀 난각번호가 찍힌 사진을 올리면서 "튼실하다 우아란", "알이 다르다"라는 문구를 넣었는데, 이때 공개된 난각번호 4번 달걀 가격이 논란이 된 겁니다.



일반적으로 난각번호가 클수록 가격이 저렴한 편인데 난각번호 4번의 '우아란' 판매가는 30구 기준 1만 5천 원으로, 난각번호 1·2번을 사용하는 동물복지 유정란보다 비쌉니다.



10자리 난각번호 중 마지막 1자리는 사육환경번호를 의미하는데, 번호가 높을수록 넓은 환경이 아닌 더 작은 케이지에서 사육됐다는 걸 의미합니다.



우아란은 이경실이 운영하는 달걀 브랜드로, 우아란의 공식 판매처인 프레스티지몰은 이경실의 아들 손보승 씨가 대표로 등록돼 있습니다.



우아란 측은 "동물복지란의 비싼 가격은 좋은 환경과 동물에 대한 존중에 매겨지는 것이지 더 좋은 품질때문은 아니"라고 설명하며 "나쁜 달걀은 없다. 달걀의 구매 기준이 난각번호가 아닌 품질이 돼야 한다"라고 주장했습니다.



(구성 : 이호건 / 영상편집 : 김나온 / 디자인 : 이수민 / 제작 : 디지털뉴스편집부)