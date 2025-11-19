장동혁, '남욱 부동산' 앞에서 "범죄이익환수특별법 반드시 통과"

▲ 국민의힘 장동혁 대표가 19일 남욱 변호사가 추징보전 해제를 요구한 서울 강남구'청담동 건물'을 찾아 발언하고 있다.

국민의힘이 대장도 민간 사업자인 남욱 변호사가 소유한 서울 강남 부동산 현장을 방문했습니다.국민의힘 지도부는 이 자리에서 대장동 범죄이익 환수를 위한 범죄이익환수특별법을 발의하겠다고 밝혔습니다.장동혁 국민의힘 대표는 "대장동 항소 포기는 법치파괴, 사법파괴를 넘어서서 민생파괴 범죄"라며 "항소 포기로 날아간 7,400억 원이면 91만 성남 시민 전체에게 이재명 대통령이 그렇게 좋아하는 소비쿠폰을 86만 원씩 지급할 수 있는 돈"이라고 주장했습니다.이어 "국민들은 집 한 채 사지 못하도록 부동산 정책을 엉망으로 만들어놓고 대장동 범죄자 일당은 수백, 수천억 원대 부동산 부자로 만들어준 게 바로 대장동 항소포기의 실체"라고 덧붙였습니다.장 대표는 "7,800억 원을 전부 회수하지 못한다면 이번 항소포기에 가담했던 범죄자들은 그게 대통령이든 법무장관이든 차관이든 검찰총장 대행이든 그 누구라도 함께 7,800억 원을 토해내야 할 것"이라고도 주장했습니다.그러면서 "범죄이익환수특별법을 반드시 통과시켜 끝까지 7,800억 원을 회수할 수 있도록 노력하겠다"고 약속했습니다.(사진=연합뉴스)