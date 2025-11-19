뉴스

[현장영상] 흰 옷에 긴 머리 풀어헤치고 '휙휙' 무서울 뻔했는데 '최고의 환대'

작성 2025.11.19 11:43 조회수
아랍에미리트(UAE)를 국빈 방문 중인 이재명 대통령의 공식 환영식에서 현지의 독특한 전통 의전이 펼쳐지며 시선을 끌었습니다. 현지시간 18일 아부다비 대통령궁 '카스르 알 와탄'에서 열린 환영 행사에서 UAE 측은 전통문화와 현대식 의전을 결합해 국빈을 맞이했는데요. 

이 대통령이 탑승한 차량이 대통령궁 정문을 통과해 본관 앞 환영식장으로 향하는 동안, 흰색 전통 복장을 착용한 여성들이 늘어선 채 머리를 좌우로 흔드는 공연을 선보였습니다.

이는 '알 아이알라(Al-Ayyala)'라 불리는 UAE 및 오만 지역의 전통 공연 중 하나로, 유네스코 인류무형문화유산에 등재된 의례입니다. 지난 5월 도널드 트럼프 대통령의 UAE 방문 당시에도 이 환영식이 화제가 되기도 했습니다. 현장영상에 담았습니다. 

