뉴스

“조성진 연주 들은 그날 자퇴했습니다” 게임 만들던 소년, 어떻게 지휘자 됐나ㅣ지휘자 윤한결 [커튼콜 288]

김수현 문화전문기자
작성 2025.11.19 08:46 조회수
프린트기사 본문 프린트 글자 크기
“조성진 연주 들은 그날 자퇴했습니다” 게임 만들던 소년, 어떻게 지휘자 됐나ㅣ지휘자 윤한결 [커튼콜 288]
 
고등학교 재학 중 친구 조성진의 피아노 연주를 듣고 자퇴를 결심한 소년이 있었습니다. 게임과 축구 '덕후'였고, 음악으로 놀기를 즐겼던 이 소년은 지금은 촉망받는 지휘자이면서 작곡가로 활동하고 있습니다. 커튼콜 288회 초대 손님 윤한결 씨입니다. 
그는 2023년 카라얀 젊은 지휘자상을 받은 이후 잘츠부르크 페스티벌에 데뷔했고, LA 필하모닉, 바이에른 방송교향악단, 국립심포니, 서울시향 등 국내외 유명 오케스트라와 연주하며 차세대 지휘자로 손꼽히고 있는데요, 과연 조성진의 연주를 듣고 학교를 그만둔 이유는 무엇이었을까요? 게임과 축구, 지휘가 모두 '아드레날린'을 폭발시키는 일이라는 그의 이야기, 직접 확인해 보세요. 

♬ 우승으로 "날개".."다시 찾는 지휘자 되고파" - SBS 김수현 기자 리포트
♬ 그리움 - 지휘자 윤한결(작곡), ORF Wien Orchester
♬ Also Sprach Zarathustra (차라투스트라는 이렇게 말했다) - 지휘자 윤한결, 서울시립교향악단

유튜브 재생목록에   김수현 문화전문기자의 커튼콜을 추가해 보세요.

진행 : SBS 김수현 문화전문기자, 이병희 아나운서ㅣ출연 : 지휘자 윤한결ㅣ글·편집 : 김은혜 PD
사진 출처 : 윤한결

▶ <SBS 골라듣는 뉴스룸> '커튼콜'은 SBS뉴스 홈페이지와 네이버 오디오클립, 팟빵, 애플 팟캐스트 등 여러 오디오 플랫폼에서 청취하실 수 있습니다. SBS뉴스 유튜브 채널에서 보이는 팟캐스트 클립으로 만나보실 수 있습니다.
- '팟빵' 접속하기
- '네이버 오디오클립' 접속하기
- '애플 팟캐스트' 접속하기
- '유튜브' 접속하기
Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
NAVER에서 SBS NEWS를 구독해주세요
이 기사의 덧글 보기 0
이 기사 좋아요 하기 0
김수현 문화전문기자 사진
김수현 문화전문기자페이지 바로가기
    SBS 연예뉴스 가십보단 팩트를, 재미있지만 품격있게!

    이 시각 인기기사

    많이 본 뉴스

    스브스프리미엄

    스브스프리미엄이란?
      스브스프리미엄더 보기
      연합뉴스 - 국내최고 콘텐츠판매 플랫폼
      페이지 최상단으로 가기
      SBS 정보
      • SBS
      • 기사 관련문의 : 02-2061-0006
      • 뉴스 기사제보 : 02-2113-6000
      • Email : sbs8news@sbs.co.kr
      • 대표이사 : 방문신
      • 편집 책임자 : 김수형
      SBSi 정보

      Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지