'후반 추가시간 2골' 스코틀랜드, 28년 만에 월드컵 본선행

▲ 월드컵 본선 진출을 기뻐하는 스코틀랜드 선수들

▲ 스페인 미켈 오야르사발이 2026 월드컵 예선 튀르키예와의 경기에서 팀의 두 번째 골을 기념하고 있다.

스코틀랜드가 후반 추가시간에 2골을 몰아치는 무서운 뒷심을 발휘하며 퇴장 악재로 10명이 싸운 덴마크를 제압하고 28년 만에 월드컵 본선 무대로 복귀했습니다.스코틀랜드는 오늘(19일) 스코틀랜드 글래스고의 햄던 파크에서 열린 덴마크와 2026 북중미 월드컵 유럽예선 조별리그 C조 6차전 최종전에서 2대 2로 팽팽하던 후반 추가 시간에 2골을 뽑아내 4대 2로 승리했습니다.5차전까지 덴마크에 이어 조 2위로 밀렸던 스코틀랜드는 이날 승리로 승점 13(4승 1무 1패)을 기록, 덴마크(승점 11·3승 2무 1패)를 상대로 승점 2차 '뒤집기'에 성공하고 조 1위로 올라서며 월드컵 본선 직행권을 품었습니다.대반전 드라마를 펼친 스코틀랜드는 1998년 프랑스 대회 이후 28년 만에 월드컵 본선 무대를 밟게 됐습니다.스코틀랜드는 전반 3분 만에 스콧 맥토미니가 페널티지역 정면에서 기막힌 바이시클 킥으로 선제골을 터트리며 기선 제압에 나섰습니다.이후 2대 1로 앞선 후반 36분 파트리구 도르구에게 동점골을 허용했습니다.마침내 후반 45분이 끝나고 추가 시간 6분이 주어졌고, 무승부로 끝나면 덴마크가 본선행 직행권을 가져가는 상황이 됐습니다.하지만 스코틀랜드는 후반 추가시간 대반전에 성공했습니다.후반 추가시간 3분 키어런 티어니가 중거리포로 골맛을 보더니 5분 뒤 케니 맥린의 쐐기골이 폭발했습니다.결국 스코틀랜드는 4대 2로 경기를 마치고 조 1위로 반등하며 월드컵 직행 티켓을 품었습니다.조별리그 E조의 '무적함대' 스페인은 이날 스페인 세비야에서 펼쳐진 튀르키예와 최종전에서 2대 2로 비기면서 조 1위를 확정하고 북중미 월드컵 무대에 나서게 됐습니다.2010 남아프리카공화국 월드컵 우승에 빛나는 스페인은 13회 연속 월드컵 본선 진출을 완성했습니다.더불어 조별리그 H조의 오스트리아는 이날 오스트리아 빈에서 치러진 보스니아-헤르체고비나와의 8차전 최종전에서 1대 1로 비기면서 힘겹게 조 1위를 확정했습니다.7차전까지 오스트리아(승점 18)는 조 선두를 달렸지만, 2위 보스니아-헤르체고비나(승점 16)에 승점 2차로 쫓기는 상황이었습니다.힘겹게 조 1위를 지켜낸 오스트리아는 1998년 프랑스 대회 이후 28년 만에 본선 무대에 복귀했습니다.한편, 이날 마무리된 유럽 예선을 통해 본선 직행 12개 팀과 PO 진출 16개 팀이 모두 확정됐습니다.유럽 예선에선 12개 조 1위 팀이 본선에 직행하고, 조 2위 12개 팀과 2024-2025 유럽축구연맹(UEFA) 네이션스리그(UNL) 성적 상위 4개국 등 16개 팀이 PO에 나섭니다.내년 3월 치러지는 PO에선 16개 팀이 4개 팀씩 4개 그룹으로 나뉘어 토너먼트 방식으로 맞붙어 4장 남은 본선행 티켓의 주인공을 결정합니다.이에 따라 독일, 스위스, 스코틀랜드, 프랑스, 스페인, 포르투갈, 네덜란드, 오스트리아, 노르웨이, 벨기에, 잉글랜드, 크로아티아가 조 1위로 월드컵 본선 직행 티켓을 따냈습니다.PO에는 슬로바키아, 코소보, 덴마크, 우크라이나, 튀르키예, 아일랜드, 폴란드, 보스니아-헤르체고비나, 이탈리아, 웨일스, 알바니아, 체코(이상 조 2위), 루마니아, 스웨덴, 북마케도니아, 북아일랜드(이상 UNL)가 나섭니다.(사진=AP, 연합뉴스)