'다시 3%대' 은행 금리 경쟁…정기예금 이달 9조 증가

▲ 은행 자료화면
은행들이 이달 예·적금 금리를 잇달아 높이면서 주요 은행 예금 상품 최고금리가 약 반년 만에 연 3%대로 다시 올라섰습니다.
한국은행 기준금리 인하 기대가 약해지면서 시장금리가 상승한 데다, 4분기 대규모 예·적금 만기를 앞두고 은행권 금리 경쟁이 본격화한 영향입니다.
19일 은행권에 따르면 신한은행은 지난 17일 '신한my플러스정기예금' 최고금리를 연 2.80%에서 3.10%로 0.30%포인트(p) 높였습니다.
1년 만기 기준 기본금리 연 2.90%에, 우대 조건(6개월간 정기예금 미보유·입출금통장에 건별 50만 원 이상 소득 입금)을 충족하면 0.20%p를 더 줍니다.
신한은행 관계자는 "신규 가입 고객이 아니어도 소득 입금 조건만 충족하면 연 3% 금리를 받을 수 있는 상품"이라고 설명했습니다.
우리은행도 지난 14일 '우리 첫거래우대 정기예금' 최고금리를 연 2.80%에서 3.00%로 높였습니다.
다만 신규일 직전년도 말 기준 우리은행 계좌를 보유하지 않은 고객만 3% 금리가 적용되는 조건이 있습니다.
1년 만기 기준 기본금리는 연 2.00%입니다.
주요 은행에 금리 3%대 정기예금이 등장한 것은 약 반년 만입니다.
은행들은 이달에만 이미 서너 차례 대표 정기예금 상품 금리를 인상했습니다.
은행연합회 소비자포털 공시에 따르면 지난 18일 기준 5대 은행(KB국민·신한·하나·우리·NH농협)의 대표 정기예금 상품 최고 금리(1년 만기 기준)는 연 2.55∼2.85%입니다.
지난달 21일(연 2.55∼2.60%)과 비교해 약 한 달 만에 금리 상단이 0.25%p 높아졌습니다.
우리은행 'WON플러스예금'과 농협은행 'NH올원e예금'의 최고금리가 2.85%로 가장 높았고, 하나은행 '하나의정기예금', 신한은행 '쏠편한정기예금', KB국민은행 'KB Star정기예금'은 최고금리가 2.80%였습니다.
최근엔 은행권 예금 금리가 2금융권인 저축은행 평균보다도 높아졌습니다.
저축은행중앙회에 따르면 지난 18일 기준 전국 79개 저축은행의 12개월 만기 정기예금 평균 금리는 연 2.68%에 그쳤습니다.
은행 예금 금리가 오르는 이유는 기본적으로 시장금리가 상승했기 때문입니다.
한국은행의 기준금리 인하가 예상보다 늦어지는 가운데, 최근에는 인상 기조로 바뀔 수 있다는 우려까지 더해지면서 국고채 10년물 금리가 3%대까지 뛰었습니다.
금융투자협회 채권정보센터에 따르면 은행채 1년물 금리는 지난 8월 14일 2.498%에서 이달 18일 2.820%까지 상승했습니다.
예·적금 만기가 올해 4분기에 집중된 점도 은행들이 고객 유치를 위해 금리를 경쟁적으로 올리는 요인입니다.
한 시중은행 관계자는 "최근 시장금리가 오르면서 은행들이 전반적으로 예금 금리를 올리는 분위기"라며 "정기예금 유치 경쟁도 조달 비용을 높이는데 일정 부분 영향을 미친 것으로 보고 있다"고 말했습니다.
다른 은행 관계자도 "2022년 말 정기예금 금리가 5%대까지 올랐을 때 3년 만기 상품 등에 가입하고 이제 만기가 되거나 매년 만기를 연장해온 경우가 꽤 많은 것으로 안다"며 "고객 이탈을 막기 위해 금리 경쟁이 심화하는 추세"라고 설명했습니다.
예금 금리 오름세에 주요 은행 정기예금 잔액은 이달 들어 보름 새 9조 원 가까이 늘었습니다.
5대 은행의 지난 17일 기준 정기예금 잔액은 974조 1천643억 원으로 집계됐습니다.
지난달 말(965조 5천689억 원)보다 8조 5천954억 원 늘었습니다.
하루 평균 약 5천56억 원 늘어난 것으로, 지난 5월(일평균 5천934억 원 증가) 이후 증가 폭이 가장 컸습니다.
(사진=연합뉴스)